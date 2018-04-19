В Латвии иностранцам запретили работать в вузах без знания латышского

РИГА , 19 апр — РИА Новости . Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис настаивает на том, чтобы иностранные преподаватели без достаточного знания латышского языка не привлекались на работу в вузы страны, написала на своей странице в Twitter учредитель партии «Движение „За!“, экс-министр благосостояния Илзе Винькеле.

По ее словам, она настаивала на поправках к закону, предусматривающих лояльность к иностранным специалистам. Так, Винькеле предложила, чтобы на академических должностях избираемому персоналу в первые два года после избрания не применялось требование знать государственный язык на высшем уровне. Однако ее предложение было отклонено.

»Иностранный профессорско-преподавательский состав, вас не будут больше беспокоить вузы Латвии. По предложению министра образования Карлиса Шадурскиса, комиссия Сейма по образованию и науке решила закрыть дверь иностранным преподавателям, которые хотели бы здесь работать. Даже без переходного периода для обучения латышскому языку. Мое предложение отклонено", — написала Винькеле.

Такое решение прокомментировал профессор Латвийского университета, один из лучших специалистов в мире по квантовым компьютерам Андрис Амбайнис.

"Жаль, что в Сейме страх перед несуществующей угрозой латышскому языку превалирует над желанием улучшить высшее образование. Хотя предложение Винькеле, которое отклонили, все равно более ограничительное по сравнению с эстонской реальностью", — написал профессор в Facebook.

В Латвии один государственный язык — латышский.