Экс-министр Латвии осудил ликвидацию образования на русском языке

Бывший министр образования Латвии Роберт Килис, выступая в эфире Латвийского радио 4, назвал вредной реформу школьного образования, фактически ликвидирующую обучение на русском языке.

Полный перевод обучения в школах на государственный язык, что ведёт к ликвидации русских школ, Килис назвал маразмом. «Перевести школы на латышский язык — это не реформа. Это маразм человека в поисках утраченного времени из книг Марселя Пруста», — сказал он, имея в виду идеи действующего министра образования и науки, главного идеолога ликвидации образования на русском языке Карлиса Шадурскиса

«Я очень рад, что сам остановил всё это в 2011-2012 годах и дал какое-то время для осмысления возможных вариантов. Я надеюсь, что эти варианты осмыслены. Но этот переход — это бред», — подчеркнул бывший глава ведомства.

«Это смешно! Это политическая клоунада. Они (инициаторы реформы — прим. ред.) в большинстве своём — клоуны, несерьёзные люди. Извините, я это говорил и говорю. Это несерьёзные люди. Люди, с интеллектом меньше ста», — заявил Килис.