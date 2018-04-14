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Экс-министр Латвии осудил ликвидацию образования на русском языке
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Экс-министр Латвии осудил ликвидацию образования на русском языке 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Бывший министр образования Латвии Роберт Килис, выступая в эфире Латвийского радио 4, назвал вредной реформу школьного образования, фактически ликвидирующую обучение на русском языке.
Полный перевод обучения в школах на государственный язык, что ведёт к ликвидации русских школ, Килис назвал маразмом. «Перевести школы на латышский язык — это не реформа. Это маразм человека в поисках утраченного времени из книг Марселя Пруста», — сказал он, имея в виду идеи действующего министра образования и науки, главного идеолога ликвидации образования на русском языке Карлиса Шадурскиса.
«Я очень рад, что сам остановил всё это в 2011-2012 годах и дал какое-то время для осмысления возможных вариантов. Я надеюсь, что эти варианты осмыслены. Но этот переход — это бред», — подчеркнул бывший глава ведомства.
«Это смешно! Это политическая клоунада. Они (инициаторы реформы — прим. ред.) в большинстве своём — клоуны, несерьёзные люди. Извините, я это говорил и говорю. Это несерьёзные люди. Люди, с интеллектом меньше ста», — заявил Килис.
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