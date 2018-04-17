Чижов: Россия заявит о ситуации с русским языком в Латвии в международные организации

По его мнению, ЕС реагирует недостаточно на происходящее в Латвии. Он отметил, что «мягкие внушения следуют, но принципиальной оценки Евросоюз этому не дает».

Как пояснил Чижов, в Брюсселе ссылаются на то, что вопросы образования и языков находятся в национальной компетенции.

«Мы на это реагируем и будем поднимать эту проблему в профильных международных организациях, включая Совет Европы и Совет по правам человека в ООН», — рассказал постпред.