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Чижов: Россия заявит о ситуации с русским языком в Латвии в международные организации
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Чижов: Россия заявит о ситуации с русским языком в Латвии в международные организации 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россия поднимет проблему перевода русскоязычных школ в Латвии на латышский язык обучения в международных организациях, включая Совет по правам человека ООН. Об пишет газета «Известия» со ссылкой на постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова.
По его мнению, ЕС реагирует недостаточно на происходящее в Латвии. Он отметил, что «мягкие внушения следуют, но принципиальной оценки Евросоюз этому не дает».
Как пояснил Чижов, в Брюсселе ссылаются на то, что вопросы образования и языков находятся в национальной компетенции.
«Мы на это реагируем и будем поднимать эту проблему в профильных международных организациях, включая Совет Европы и Совет по правам человека в ООН», — рассказал постпред.
В начале апреля президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил постепенный перевод школ национальных меньшинств, в том числе русскоязычных, на обучение на латышском языке.
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