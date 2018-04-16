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Россия без Кремля! В Прибалтике создают «правильных русских»
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Россия без Кремля! В Прибалтике создаются общества антироссийских россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik
Страны Балтии решили культивировать "правильных русских". А еще, прямо не выходя из дома, собираются строить в России правовое европейское общество. Начало положено. Создан прибалтийский аналог "Союза меча и орала". Даже два.
Когда глобально проблему решить не получается, всегда можно заняться работой на местах. Гнобят и отчитывают на работе? Приди домой и оторвись на семейных. Покажи принципы, продемонстрируй нрав. Если и в семье тебя никто не слушает — есть Интернет. Комплексы и анонимность творят чудеса перевоплощения и дают такое необходимое утешение душе.
С Россией решить проблему никак не получается. Ну не хотят эти "ватники" слушать то, что им говорят нормальные люди. Сейчас вот снова выбрали своего "царя", хотя весь зауженный и красиво и правильно причесанный мир настойчиво предлагал этого не делать. Причем чем больше мы над этим работаем, тем сильнее там поддерживают Кремль. Русские все делают как будто назло — совершенно неуправляемая нация. На Западе любят акцентировать внимание на Путине и Кремле: мол, это все они. Вы их должны ненавидеть. Но у нас в Прибалтике с толерантностью попроще. Мы-то знаем, что они все такие, за редким исключением. Русский нормальным быть не может. Что и подтвердило голосование на выборах "царя" тут у нас — все за него.
Но если не получается там, надо проводить работу на местах. Вообще, есть некоторые исключения, есть россияне, настроенные правильно. Антироссийские россияне… Красиво звучит. Так вот. С ними надо проводить работу, с ними надо дружить. В Литве антироссийская фракция "Союз Отечества" создала в сейме группу "Друзей европейской России". Будут дружить и помогать "сбежавшим от преследований в Литву политическим оппонентам путинского режима, которые создали в Вильнюсе Русское европейское движение". Почему нет? Кто знает, может, придет еще время РОА (сформированная нацистами "Русская освободительная армия", — ред.).
Не отстает и Латвия. Там сформирована новая общественная организация "Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов" (АРЭМ). Собираются работать с политическими беженцами. А еще из Риги намерены построить "правовое европейское общество в России".
Конечно, есть те, кто насмотревшись российского телевидения, начинает задавать идиотские вопросы. Как, мол, можно построить гражданское общество из-за бугра? Буквами? Это как строить дом по Интернету. Или: зачем поддерживать всяких зауженных отщепенцев, если они никакого влияния в России не имеют? Кому нужен шерсти клок? Россияне почему-то плохо поддерживают антироссийское. Им почему-то не нравится, когда им рассказывают, почему они и их страна — "козлы". Процента полтора, которые верят, что являются исключением, после таких речей начинают кивать: "Все козлы, но я-то нет. Я же нет, да?" А основная российская масса обычно почему-то реагирует по-другому: "Да сам ты козел". Местные "ватники" также тычут своими грязными пальцами в несоответствие заявленных вещей. Мол, подчеркивается, что организация не политическая, но после запятой поясняется, что будет помогать политическим беженцам.
Впрочем, черт с ними, с "ватниками". Мы, патриоты Прибалтики, всегда спорим и дискутируем, как нам построить правильную Россию без Кремля. Часть из нас считает, что надо действовать хитрее и перестать на русских давить. Начать рассказывать, что все они делают правильно, что они молодцы. Мол, тогда-то эта загадочная душа в этом сразу засомневается. Но проблема в том, что если такие антироссийские общества такое начнут говорить здесь, в свободной Прибалтике, то мигом будут расформированы. Столь тонкой игры здесь не только могут не понять, но прям даже точно не поймут.
Часть патриотов считает, что нужно строить копию России. Построить им где-нибудь в парке Кремль, раз уж он им так нравится, только посадить туда правильных и провереных людей в ушанках, бочки поставить. Пусть заседают. Но им возражает большинство — построить-то можно, только зачем здесь, у нас? Это ж угроза безопасности государств, которые Россией не являются. Мало ли чего, вдруг народу понравится туда ходить, да и зачем эти символы. Строить-то надо в Москве.
Часть патриотов, которые уже совсем сильно любят родину, вообще считает, что цацкаться нельзя ни с какими русскими. Мол, общества эти должны всех собирать, переписывать и предоставлять списки друзей куда следует. Держать их следует до удобного случая. Как поправляют некоторые — возможно, до удобного несчастного.
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