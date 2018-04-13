Более 100 тысяч пенсионеров получат выплату в связи с 73-й годовщиной Победы

Военные пенсионеры, судьи в отставке и граждане, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом, получат единовременную выплату в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный специалистами Минтруда , размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

Литве и Единовременная выплата, как отмечается в сопроводительных документах к инициативе, реализуется во исполнение соответствующего Указа Президента России и утверждает Правила осуществления выплаты ряду категорий граждан, постоянно проживающих в России , в Латвии Эстонии , в связи с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Единовременные выплаты предполагается осуществлять в размере 10 тысяч рублей. Для её выплаты всем категориям, подпадающим под действие документа, потребуется сумма в 1 034,68 млн рублей.

По предварительной оценке, общая численность указанных категорий граждан составит 102 814 человек.

В соответствии с Правилами осуществления единовременной выплаты, она будет осуществляться из федерального бюджета.