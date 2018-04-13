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Более 100 тысяч пенсионеров получат выплату в связи с 73-й годовщиной Победы
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Более 100 тысяч пенсионеров получат выплату в связи с 73-й годовщиной Победы 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Военные пенсионеры, судьи в отставке и граждане, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом, получат единовременную выплату в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Соответствующий проект постановления Правительства, разработанный специалистами Минтруда, размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.
Единовременная выплата, как отмечается в сопроводительных документах к инициативе, реализуется во исполнение соответствующего Указа Президента России и утверждает Правила осуществления выплаты ряду категорий граждан, постоянно проживающих в России, в Латвии, Литве и Эстонии, в связи с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Единовременные выплаты предполагается осуществлять в размере 10 тысяч рублей. Для её выплаты всем категориям, подпадающим под действие документа, потребуется сумма в 1 034,68 млн рублей.
По предварительной оценке, общая численность указанных категорий граждан составит 102 814 человек.
В соответствии с Правилами осуществления единовременной выплаты, она будет осуществляться из федерального бюджета.
Финансирование выплаты будет проводить Министерство финансов без внесения изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
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