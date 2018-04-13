Вы потеряете страну: в русских школах Латвии недовольны ответом президента

РИГА , 13 апр — РИА Новости . Канцелярия президента Латвии Раймондса Вейониса прислала шаблонную отписку в ответ на обращение Вселатвийского собрания родителей учеников школ национальных меньшинств; защитники образования на русском языке готовит новую акцию протеста в Риге. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Дональдом Трампом. Родители просили отклонить поправки к закону об образовании, которые приведут к фактическому сворачиванию обучения на языках национальных меньшинств в школах Латвии. Вместо этого Раймондс Вейонис 2 апреля подписал поправки, прямо перед тем как вылететь в Вашингтон на встречу с президентом США

Более тысячи участников приняли участие в «Марше рассерженных родителей» в центре Риги 4 апреля. Они оставили символическую черную метку под окнами рабочего кабинета президента — символ того, что его поступок не будет ни забыт, ни прощен.

Наконец пришел ответ из Канцелярии президента. В нем содержится шаблонный аргумент о том, что школьная реформа якобы приведет к «сплочению общества и усилению государства», а детям из семей нацменьшинств будут обеспечены «равные возможности», чтобы получить качественное образование и обустроить свою жизнь в Латвии.

Комитет родителей русских школ посчитали письмо отпиской. Опираясь на опыт «жизни и выживания в независимой Латвии», родители с уверенностью говорят, что реформа образования «только усилит раскол в латвийском обществе, и без того разделенном по всем параметрам».

"И Вы потеряете страну! На чужих костях счастья не бывает! Вы знаете, что Латвия пустеет из-за отсутствия здесь рабочих мест и невыносимой дороговизны жизни. Народ бежит, куда глаза глядят! И русские, и латыши!" — заявила активистка комитета Анна Васильева

Она уверена, что при нынешних тенденциях скоро на латышском в Латвии говорить будет некому.

"Вы хотите заткнуть эту языковую «дырку» русскими детьми! На время! А потом Вам придется «оптимизировать» и латышские школы, потому что детей чиновников от правящих партий не хватит, чтобы их заполнить", — подчеркнула Васильева.

Она уверена, что со временем реформа, поспешно принятая перед выборами в Сейм без тщательных консультаций и обсуждения, обрушит систему образования.

Родителей учащихся школ национальных меньшинств не убеждает аргумент про «равные возможности». Они намерены продолжить борьбу за свои права.

Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии организует новую массовую акцию в защиту школ нацменьшинств 1 мая. Поправки, предложенные министром образования Карлисом Шадурскисом , предусматривают перевод всех средних школ на латышский язык обучения к 1 сентября 2021 года.

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