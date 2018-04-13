«Физрук» Михаил Петров планирует в октябре выйти на свободу и называет данные КаПо недоразумением 

Псковский тренер по смешанным единоборствам Михаил Петров сообщил «Псковской губернии», что информация, опубликованная в ежегоднике КаПо, вызвала у него недоумение и стала полной неожиданностью: это касается и формулировок, и сроков нахождения в местах лишения свободы. По словам Петрова, в ходе следствия от представителей эстонских спецслужб были совсем другие формулировки в уголовном деле. Тренер заявил, что он сам сдался эстонской стороне, попросил вид на жительство: сотрудничество с эстонской стороной было его инициативой. При этом Петров не отрицает, что причиной ареста и последующее лишение свободы стало подозрение в шпионской деятельности, однако, по его мнению, это связано с тем, что во время собеседований с эстонской стороной были неправильно истолкованы некоторые его высказывания, а также факты биографии. Михаил Петров полагает, что он выйдёт на свободу ровно через год после задержания — в конце июня — начале июля: так ему заявили в суде. Также у эстонских властей по-прежнему лежит его заявление на получение вида на жительство в Эстонии: представители КаПо обещали ему дать вид на жительство в случае надлежащего поведения во время срока заключения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».