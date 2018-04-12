Лукашевич: Россия ждет реакции институтов ОБСЕ на школьную реформу в Латвии

Вене. ВЕНА, 12 апреля. / ТАСС /. Россия ожидает реакции со стороны Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) на школьную реформу в Латвии и перевод на латышский язык обучения, которые попирают законные интересы и международно-признанные права более чем трети населения Латвии. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

Как рассказал российский постпред на заседании постоянного совета ОБСЕ, «по мнению ряда экспертов, „блицкриг“, который латвийские власти планируют осуществить в такой чувствительной в социальном и политическом плане области как образование чреват ростом межэтнической напряженности в этом пока еще многонациональном государстве».

"Против жесткого урезания права русскоговорящих латвийцев использовать их родной язык и получать образование на родном языке в школах", а также с призывом к главе государства «не провозглашать поправки к законам об образовании» выступил Федералистский союз европейских национальных меньшинств, объединяющий более 90 организаций в 33 странах Европы", — отметил Лукашевич.

Он также напомнил, что Россия обращала внимание Евросоюза на такие дискриминационные меры. «Надеемся, что реакция Брюсселя все-таки последует, — отметил постпред. — Рассчитываем также, что подобные действия получат объективную оценку со стороны Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и БДИПЧ».

При этом дипломат отметил, что латвийские власти продолжили наступление на русскоязычное образование, и Центр государственного языка разослал рижским школам уведомления о тотальной проверке педагогов на знание латышского языка, что чревато очередным витком репрессий. «Таким образом вновь под предлогом „интеграции“ и „укрепления позиции государственного языка“ попраны законные интересы и международно-признанные права более чем трети населения Латвии», — сказал он и добавил, что фактически речь идет о сломе всей системы преподавания в учебных заведениях национальных меньшинств.

Спорная реформа в Латвии

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, Сейм (парламент) в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. В 2004 году в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно было преподавать только 40% предметов.