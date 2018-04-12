EuroMIG: простой способ иммигрировать в Европу

Можно вечно говорить о том, что «хорошо там, где нас нет», но от истины не убежишь: некоторые страны этого бренного мира дают больше профита, чем другие. Более высокий уровень жизни, более приятные зарплаты, более лояльная власть, более широкие возможности для профессионального роста. Как правило, эти страны находятся в Европе. Попасть туда — значит оказать своему будущему огромную услугу, ведь находясь в Евросоюзе на законных основаниях, ты получаешь возможность путешествовать по всем странам-участницам ЕС, а это, просим заметим, 28 государств. И каждая страна со своей историей, культурой, со своими возможностями и приятными бонусами. Разумеется, попасть в Европу непросто. Стать европейцем — это достаточно сложно, если не знать, через какую страну выгоднее всего мигрировать. Итак, окно в Европу — это Литва . Такая небольшая страна в Северной Европе с очень гостеприимным законодательством. Тебе не нужно много денег, чтобы иммигрировать туда. Более того, тебе даже не нужно знать язык этой страны, чтобы стать ее гражданином. Практически каждый литовец умеет говорить по-русски: в этой стране полно русских школ. Стабильная экономика — это еще один плюс. Можно безбоязненно открывать бизнес в этой стране — никто не будет тебя «щемить», как у нас. Власти не будут вставлять палки в колеса. Напротив, Литве выгодно, если появится предприниматель, который организует новые рабочие места — так все устроено. И мы уже не говорим о том, что Литва — это возможность в безвизовом режиме путешествовать по всем странам ЕС.

Какие направления бизнеса наиболее перспективны в Литве: 1. Строительство. Строительные компании в Литве наращивают свои активы и увеличивают объемы строительства. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики Литовской Республики. Вызваны такие изменения ростом спроса на недвижимость и упрощением процедуры получения кредита, чему способствует стабильность в экономике и банковской системе страны. 2. Логистика. Возможности страны для развития транспортных компаний высоки, чему содействуют стратегическое местоположение Литвы, выход на мировые рынки через незамерзающий порт в Клайпеде , развитая автодорожная, железнодорожная инфраструктура и авиасообщения, наличие большого количества огромных логистических центров и складских помещений, невысокие по сравнению с развитыми западноевропейскими или скандинавскими странами цены на услуги перевозки и так далее. 3. Ресторанный бизнес. Столицу Литвы — Вильнюс — можно назвать раем для гурманов. Здесь присутствуют национальная, восточная, европейская и другие кухни. Ресторанный бизнес очень хорошо развит, что привлекает толпы туристов в любой сезон.

Но как вообще туда попасть человеку, который не разбирается во всех этих миграционных делах? Все просто. Надо инвестировать в бизнес: строительный, ресторанный, транспортный. В таком случае ты получаешь не только прибыль, но и вид на жительство. Подробнее о бизнесе в Литве→

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