Член НАТО только что сообщил о захвате четырех российских шпионов в прошлом году 

Оригинал BuzzFeedСтало известно, что четыре российских шпиона, в том числе разведчик, который искал политического убежища, и человек, обвиняемый в попытке взлома правительственных сетей, были захвачены в Эстонии, Аресты и судебные наказания, объявленные в ежегодном отчете, опубликованном в четверг службой внутренней безопасности Эстонии (известной как КаПо), означают, что 10 российских шпионов были пойманы и осуждены в Эстонии, стране — члене ЕС и НАТО — за последние два с половиной года. Ничего из их взглядов не было разглашено полностью. Ранее в этом году Эстония и Россия уже участвовали в обмене шпионами на границе с участием другого лица, осужденного за шпионаж после ареста в январе прошлого года. В докладе КаПо подчеркивается растущая активность российской военной разведки, ГРУ, а также растущий интерес к российским оперативникам, которые находят людей с доступом к правительственным цифровым данным. Один из мужчин, который был идентифицирован КаПо, — Михаил Петров, который долгое время работал тренером по боевым искусствам в Пскове — небольшом городке на западе России, недалеко от границы страны с Эстонией. В июне прошлого года Петров оказался в конфликте с местными властями и правоохранительными органами после того, как на стене военной базы 76-й воздушно-десантной дивизии России (также недалеко от Эстонии) были обнаружены фотографии и сообщения, агитирующие за окончание войны на Украине. Виновник нарисовал флаги России и Украины рядом с радугой и написал такие лозунги, как «Мир без войны» и «Нет войне», как сообщила псковская газета «Псковская губерния». Позже газета процитировала 44-летнего Петрова, заявив, что ему стало известно: власти признали его виновным, поэтому он бежал в Эстонию и попросил политического убежища. Он рассказал «Псковской губернии», что перебрался через границу только в шортах и футболке, с кимоно в рюкзаке. «Я не вернусь», — сообщил он газете. Российские диссиденты нередко обращаются за убежищем в страны Балтии, но дело Петрова о предоставлении убежища застопорилось. И только в этот четверг КаПо показал, что Петров на самом деле был агентом, завербованным Федеральной службой безопасности России (ФСБ), главным преемником КГБ. Фото: KaPoВ докладе КаПо говорится, что Петров сотрудничал с ФСБ с 1990-х годов, собирая и отправляя информацию о зданиях, сотрудниках, транспортных средствах и людях КАПО, контактирующих с его офицерами. Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин рассказал, что Петров ранее жил в эстонском университетском городе Тарту и часто ездил со своей спортивной группой в другие европейские страны. КАПО не раскрыл больше информации о предыдущей эстонской связи Петрова. «Петрову также было поручено установить, развивать и поддерживать контакты с эстонцами, а также собирать и передавать в ФСБ информацию, описывающую отдельных лиц и их социальные сети», — говорится в обзоре KAPO. Однако заместитель главы КаПо Александр Тутс заявил, что просьба Петрова о предоставлении убежища, вероятно, была искренней, а не прикрытием для дальнейшей шпионской работы. После многих лет активной поддержки Президента России Владимира Путина Петров обратился к российским оппозиционным политикам. Камалягин рассказал BuzzFeed News, что после столкновения с местной властью Петров начал участвовать в местных отраслевых собраниях и митингах за антикоррупционного активиста Алексея Навального и «Открытую Россию» Михаила Ходорковского в 2016 году. «Петров всегда был активен в политике», — отметил он. Петрова осудили за участие в ненасильственной деятельности, направленной против независимости и суверенитета Эстонии, и приговорили к пяти годам лишения свободы. Эстония в течение многих лет — мишень для различных разведок. В сентябре прошлого года расследование новостей BuzzFeed показало, что ФСБ начала вербовку трансграничных контрабандистов и торговцев людьми-в основном мелких преступников, занимающихся контрабандой дешевых сигарет и газа, которые сотрудничают с ФСБ после угрозы преследования. Среди осужденных шпионов, названных в докладе КаПо, был Альберт Проворников, 29 лет, член большого кольца контрабанды сигарет, который заработал более 2,1 миллиона евро (2,6 миллиона долларов) в период с июля 2013 года по май прошлого года. В докладе говорится, что ФСБ завербовала Проворникова для получения информации об эстонской полиции и пограничных постах, а также о местах, принадлежащих КаПо и батальону пехоты Куперьянова, который часто посещают союзники НАТО. В докладе также подробно описываются аресты двух человек, сотрудничающих с российской военной разведкой, и говорится, что ГРУ становится все более активным. BuzzFeed News ранее писала об одном из этих шпионов, Артеме Зинченко, в феврале, когда его обменяли на эстонского бизнесмена, который был осужден за шпионаж в России. Фото: KaPoКаПо показала, что второй шпион ГРУ, 40-летний Илья Тихановский был осужден на прошлой неделе по обвинению в заговоре против Эстонии и приговорен к четырем годам лишения свободы. В докладе не раскрывается, какого рода деятельность была поручена Тихановскому — этнически русскому, выросшему в Эстонии, у которого была эстонская жена и ребёнок. Он управлял небольшой IT-компанией. Он был арестован 10 декабря 2017 года в том числе по подозрению в работе на ГРУ по сбору информации об активах, необходимых для национальной безопасности и государственных дел. В ежегодном обзоре KAPO говорится, что дела Зинченко и Тихановского «ясно показывают, что разведывательная деятельность ГРУ против Эстонии активизировалась в последние годы.»«ГРУ безусловно заинтересован в сборе разведданных о cоюзниках Эстонии по НАТО», — заявил заместитель главы КаПо Тутс. В докладе КАПО говорится, что ни один из четырех шпионов не был непосредственно после конфиденциальной правительственной информации, которую можно считать государственной тайной. Вместо этого они собирали публичную информацию и проводили так называемую «визуальную разведку». ”"Представление о том, что спецслужбы интересуются только государственными секретами, уже не актуально и не актуально. Сведения, собираемые российскими спецслужбами, обычно являются внутренней или личной информацией. Это используется для планирования разведывательных операций или в качестве исходного материала для анализа”, — говорится в докладе КАПО. Последним человеком, названным в докладе, является Алексей Васильев, который был осужден, среди прочего, за «подготовку компьютерного преступления» по сбору разведданных и приговорен к четырем годам лишения свободы. В докладе говорится, что Васильев пытался получить доступ к правительственным сетям. В ежегодном обзоре KAPO отмечается интерес российских спецслужб «к цифровым данным и лицам, имеющим к ним доступ, и нацеленность на этот вид разведки, по-видимому, является растущей тенденцией.»Государственный прокурор Инна Омблер, которая занималась последними 10 уголовными расследованиями в отношении российских шпионов, заявила, что согласно эстонскому законодательству, вербовка в разведку другого государства является незаконной. «В каждом случае до сих пор отношения между этими людьми и агентствами были более тщательными. Все они активно участвовали в работе агентства, выполняя задачи в Эстонии», — сказал Омблер. "Могу сказать, что для нескольких осужденных было облегчением быть арестованными. Нелегко жить под постоянным и растущим давлением, что однажды тебя поймают и осудят", — добавила она