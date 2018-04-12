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Литва добивается финансирования Евросоюзом ветки Rail Baltica Вильнюс — Каунас
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Литва добивается финансирования Евросоюзом ветки Rail Baltica Вильнюс — Каунас 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Литва надеется еще в этой финансовой перспективе получить средства для подготовки нового специального плана современной железнодорожной ветки Вильнюс — Каунас. Вскоре должен прояснится маршрут этой ветки.
"Я призвал всех оформить финансирование вильнюсской ветки. Финансирование для нее обещано, с Еврокомиссией согласовано, я лишь попросил, чтобы как можно скорее это получило юридическую форму, приобрело форму документа. Это соединение должно быть признано соответствующим получению средств помощи ЕС по так называемому Механизму европейских инфраструктурных сетей (EITP, англ. Connecting Europe Facility. — BNS)", — заявил BNS министр во вторник в телефонном интервью из Таллина. В Эстонии он участвует в международном форуме по проекту Rail Baltica.
По словам министра, согласно предварительным подсчетам, железнодорожная ветка от Каунаса до Вильнюса может обойтись в сумму от €700 млн до €900 млн  Вице-министр коммуникаций и транспорта Ричардас Дягутис сообщил BNS, что Литва сейчас стремится как можно более активно включать ветку Вильнюс — Каунас в общий проект. По его словам, ЕК должна найти решение ее финансирования через CEF как в этой финансовой перспективе, так и в следующей, которая начнется в 2021 году.
По его словам, исследование маршрута Вильнюс — Каунас, проведенное литовской железнодорожной компанией Lietuvos gelezinkeliai, должно быть представлено Еврокомиссии и партнерам в апреле, позднее будет подготовлен специальный план предварительной оценки. Для включения в дополнительный созыв CEF заявки должны быть поданы в конце этого — начале следующего года.
Вопрос финансирования этой железнодорожной линии до сих пор не был решен, поскольку три государства Балтии несколько лет долго не могли договориться по поводу этой ветки протяженностью 100 км. По этой причине тормозились и переговоры об учреждении совместного предприятия Балтийских стран. В качестве одной из причин спора неофициально называлось и повышение общей стоимости проекта, и неожиданное желание Литвы присоединить к Rail Baltica и столицу.
Соглашение о ветке в Вильнюс было достигнуто в апреле 2014 года. Осенью этого же года исследование, проведенное Aecom, показало, что эта ветка из Каунаса в Вильнюс была бы экономически выгодной и обошлась бы примерно в €850 млн  Сейчас на проект Rail Baltica ЕС выделяет около 85% стоимости проекта. Евросоюз обязался выделить на весь проект в Балтийских странах в 2014–2020 гг. €1,2 млрд помощи. €110 млн было выделено дополнительно.
Предварительная стоимость проекта составила €5,8 млрд За эти средства будет проложена прямая железнодорожная смычка колеи европейского стандарта между Балтийскими странами. По пассажирской линии поезда смогут следовать со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч. Проект намечается завершить к 2026 году.
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