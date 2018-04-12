В феврале экспорт товаров Псковской области превысил 19 млн рублей 

Северо-Западное таможенное управление подвело итоги экспорта/импорта регионов СЗФО в феврале 2018 года: по информации управления, в Псковской области экспорт составил 19,25 млн долларов, импорт — 22,87 млн долларов. Топ-3 государств по экспорту в феврале для Псковской области традиционно составили Белоруссия (12,7 млн долларов), Эстония (1,48 млн долларов) и Латвия (1,24 млн долларов). Топ-3 по импорту — Китай (3,17 млн долларов), Белоруссия (2,81 млн долларов) и Латвия (2,42 млн долларов). Добавим, по данным СЗТУ, по итогам 2017 года эспорт в Псковской области составил 213,3 млн долларов, импорт — 356,99 млн долларов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».