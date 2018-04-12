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Президент Литвы потребовала от министра сельского хозяйства подать в отставку
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Президент Литвы потребовала от министра сельского хозяйства подать в отставку 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Президент Литвы Даля Грибаускайте потребовала от главы минсельхоза Бронюса Маркаускаса, обвинённого в нарушениях при ведении семейного фермерского хозяйства, подать в отставку.
«Я считаю, что у такого министра нет ни политического, ни морального права оставаться на посту. Он его утратил», — сказала Грибаускайте в интервью Литовскому радио.
Ранее президент Литвы лишь намекала на отставку министра, но ей возражал премьер.
«Тени злоупотреблений, падающие на него и его семью, должны быть развеяны. Возникающие сомнения компрометируют репутацию не только министра, но и всего правительства», — говорила Грибаускайте.
Однако премьер Саулюс Сквернялис сказал, что видит деятельность Маркаускаса в качестве министра, поэтому и оценивает её как деятельность министра сельского хозяйства, а семейные дела или семейные отношения «должен оценивать сам господин Маркаускас».
Политологи расценили эти слова как резкий ответ президенту. В итоге она перешла от намёков к требованию. «Если глава правительства и правящее большинство сочтут, что такой министр им подходит, я очень сожалею, что у нас такое правящее большинство», — подчеркнула Грибаускайте.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис, который находится с визитом на Украине, заявил в ответ, что министру будет сложно работать в любом случае после такого заявления главы государства, но решение будет принято после возвращения главы правительства в Вильнюс.
Лидер правящего Союза крестьян и «зелёных» Рамунас Карбаускис, делегировавший Маркаускаса на пост главы минсельхоза, и спикер сейма Викторас Пранцкетис заявили об отсутствии претензий к работе министра.
Сам Бронюс Маркаускас заявил, что решение о своей дальнейшей работе примет на следующей неделе после встреч с премьером и правящей фракцией.
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