Президент Литвы потребовала от министра сельского хозяйства подать в отставку

Президент Литвы Даля Грибаускайте потребовала от главы минсельхоза Бронюса Маркаускаса, обвинённого в нарушениях при ведении семейного фермерского хозяйства, подать в отставку.

«Я считаю, что у такого министра нет ни политического, ни морального права оставаться на посту. Он его утратил», — сказала Грибаускайте в интервью Литовскому радио.

Ранее президент Литвы лишь намекала на отставку министра, но ей возражал премьер.

«Тени злоупотреблений, падающие на него и его семью, должны быть развеяны. Возникающие сомнения компрометируют репутацию не только министра, но и всего правительства», — говорила Грибаускайте.

Однако премьер Саулюс Сквернялис сказал, что видит деятельность Маркаускаса в качестве министра, поэтому и оценивает её как деятельность министра сельского хозяйства, а семейные дела или семейные отношения «должен оценивать сам господин Маркаускас».

Политологи расценили эти слова как резкий ответ президенту. В итоге она перешла от намёков к требованию. «Если глава правительства и правящее большинство сочтут, что такой министр им подходит, я очень сожалею, что у нас такое правящее большинство», — подчеркнула Грибаускайте.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис, который находится с визитом на Украине , заявил в ответ, что министру будет сложно работать в любом случае после такого заявления главы государства, но решение будет принято после возвращения главы правительства в Вильнюс

Лидер правящего Союза крестьян и «зелёных» Рамунас Карбаускис , делегировавший Маркаускаса на пост главы минсельхоза, и спикер сейма Викторас Пранцкетис заявили об отсутствии претензий к работе министра.

Сам Бронюс Маркаускас заявил, что решение о своей дальнейшей работе примет на следующей неделе после встреч с премьером и правящей фракцией.