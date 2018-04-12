В Литве продадут немецкие военные комплексы

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Как в России отреагировали на латвийскую реформу образования

СМИ: В Латвии мужчина с ножом ранил троих подростков на школьной дискотеке

Медведь сломал забор на границе Латвии при попытке попасть в Россию