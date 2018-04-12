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В Литве продадут немецкие военные комплексы
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В Литве продадут немецкие военные комплексы 

RT на русском 3 часа назад
В литовском городе Неринга выставили на продажу немецкие бункеры. Там собирались сделать экспозиции, посвящённые Второй мировой войне. Но это оказалось слишком дорого. По словам мэра, на это уйдёт больше миллиона евро, а таких средств у властей нет.
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