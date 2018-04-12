Ещё
Псковский «Физрук» Михаил Петров приговорён в Эстонии к пяти годам тюрьмы за шпионаж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псковский «Физрук» Михаил Петров приговорён в Эстонии к пяти годам тюрьмы за шпионаж 

Псковская губерния 2 часа назад
Эстонский суд приговорил к пяти годам лишения свободы псковского тренера по спортивным единоборствам Михаила Петрова, летом прошлого года попросившего в этой стране политическое убежище — об этом сообщает EurAsia daily. Петров уверял, что в России его преследует ФСБ. Однако эстонские спецслужбы обвинили его в том, что он сам работает на ФСБ. В четверг, 12 апреля, был опубликован свежий ежегодник эстонской Охранной полиции безопасности (КаПо). Как следует их этого документа, Петрова (1973 года рождения) осудили еще в октябре 2017 года. Он получил пять лет тюрьмы по статье 233, которая предусматривает наказание за «ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем». По мнению КаПо, «мужчина еще с 90-х годов сотрудничал с ФСБ, предоставляя этому ведомству информацию о зданиях эстонских спецслужб, работниках, транспорте и т. д». Информацию из ежегодника на пресс-конференции КаПо подтвердил и гендиректор ведомства Арнольд Синисалу, который, однако, не стал раскрывать подробные детали инцидента с Петровым. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Член НАТО только что сообщил о захвате четырех российских шпионов в прошлом году В феврале экспорт товаров Псковской области превысил 19 млн рублей Псковский «Физрук» Михаил Петров приговорён в Эстонии к пяти годам тюрьмы за шпионаж
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву56
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии121
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии71
Суд фактически разрешил курить в самолетах199
Что Россия может сделать Западу400
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение