Псковский «Физрук» Михаил Петров приговорён в Эстонии к пяти годам тюрьмы за шпионаж 

Эстонский суд приговорил к пяти годам лишения свободы псковского тренера по спортивным единоборствам Михаила Петрова, летом прошлого года попросившего в этой стране политическое убежище — об этом сообщает EurAsia daily. Петров уверял, что в России его преследует ФСБ. Однако эстонские спецслужбы обвинили его в том, что он сам работает на ФСБ. В четверг, 12 апреля, был опубликован свежий ежегодник эстонской Охранной полиции безопасности (КаПо). Как следует их этого документа, Петрова (1973 года рождения) осудили еще в октябре 2017 года. Он получил пять лет тюрьмы по статье 233, которая предусматривает наказание за «ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем». По мнению КаПо, «мужчина еще с 90-х годов сотрудничал с ФСБ, предоставляя этому ведомству информацию о зданиях эстонских спецслужб, работниках, транспорте и т. д». Информацию из ежегодника на пресс-конференции КаПо подтвердил и гендиректор ведомства Арнольд Синисалу, который, однако, не стал раскрывать подробные детали инцидента с Петровым. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».