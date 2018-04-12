В Эстонии просившего убежище россиянина осудили за «сотрудничество с ФСБ»

"Михаил Петров (1973 года рождения) был осужден еще в октябре 2017 года. Он получил пять лет тюрьмы по статье 233 УК, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем. По данным КАПО, Петров еще с 1990-х годов сотрудничал с ФСБ, предоставляя этому ведомству информацию о работниках эстонских спецслужб, их транспорте и другие данные", — говорится в документе.