В Риге протестуют против строительства McDonald's

Латвия. РИГА , 12 апр — РИА Новости . В Риге жители близлежащих домов выступили против строительства нового ресторана сети быстрого питания McDonald's, сообщает Sputnik

Заведение общепита в ближайшее время должно появиться по адресу улица Бикирниеку, дом 160.

Местная жительница Юта рассказывает, что расстояние от дома до кафе будет составлять 20-30 метров. «Какие ощущения, когда ты выходишь на балкон и то, что ты видишь, — это McDonald's?» — возмущается она.

Женщина напомнила, что в стране много детей с лишним весом и людей с проблемами здоровья. Кроме того, она считает, что строительство нового объекта нужно было обсудить с местными жителями.

Обитатели близлежащих домов обеспокоены также чистотой и потоком автомобилей у ресторана, который, скорее всего, будет круглосуточным. В связи с этим они решили собрать подписи против строительства McDonald's.

Представитель Рижской строительной управы Эдгар Бутанс объяснил, что разрешение на строительство ресторана выдано 26 марта.

"У каждого владельца есть право развивать свое имущество, не нарушая гражданский закон. Есть ли смысл оспаривать законные права владельца недвижимости обустраивать земельный участок?" — сказал Бутанс.

Специалисты советуют рижанам не сдаваться и связываться с заказчиком объекта — зарегистрированной на Кипре компании Pomegreen Limited. Застройщики могут прислушаться к жителям и попытаться достичь компромисса.

На данный момент в Латвии работают 11 ресторанов этой сети, один из них находится в Елгаве , остальные — в Риге.

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