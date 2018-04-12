Тропа войны: Банки Латвии открыли охоту на русские деньги

Латвия и так страдает из-за резкого падения российского транзита, а тут ещё один «сюрприз»: банки Латвии, выдвинули этому бизнесу такие требования, каких нигде в Европе больше нет, пишет рижская газета деловых кругов Dienas Bizness.

Из-за этих требований стали возникать дополнительные проблемы. Что за шутки? Латвия и без таких «сюрпризов» несколько лет бьёт тревогу по поводу падения российского транзита.

Известно, что наши грузы постепенно уходят в наши порты, в первую очередь в развивающуюся Усть-Лугу, а тут ещё странам Балтии грозят потери в связи с открытием так называемого «Арктического коридора» с главными портами в Европе — Мурманском и норвежским Киркенесом . То есть нашим балтийским соседям следует бороться за транзит, а не ставить палки в колёса собственному бизнесу в этой сфере.

Падение грузооборота портов Латвии составило более 22%. Железнодорожные грузовые перевозки в балтийской республике упали на 15,6% по сравнению с прошлым годом. В 2017-м снижение составило 8,4%. Из-за этого ещё в феврале посол Латвии в России Марис Риекстиньш встретился с вице-президентом РЖД Вячеславом Павловским , уговаривал дипломатическим языком удержать российский транзит.

Но тут действует иная политическая экономика. Ещё в 2014 году министр сообщения Латвии Анрийс Матисс предупреждал: «Транзитный путь более важен для нас самих, а не для России». В тот момент 70% транзитных грузов через Латвию были российскими. Министр уговаривал не связывать политику с экономикой. «Ни одна отрасль не обрадуется санкциям, в том числе, конечно и транспортная отрасль, которая ни в коем случае не поддерживает введение санкций. Конечно, нужно решать вопросы, связанные с Украиной Крымом . Однако это следует делать так, чтобы влияние на экономическую активность было минимальным», — говорил министр. И оказался прав. Он больше не министр. А действующий, Улдис Аугулис , признает: «Рижский порт, будучи крупнейшим в Латвии, больше всего пострадал от решения России перенаправить все наливные грузы в свои порты на востоке Финского залива».

Правда, Аугулис, в отличие от Матисса, демонстрирует оптимизм: по его словам, Латвийская железная дорога активно ищет возможности повышения эффективности, налаживает контакты с новыми клиентами и деловыми партнёрами, разрабатывает новые маршруты. Однако цифры этого года пока не подтверждают оптимистических надежд. Реализация инфраструктурных проектов в портах России и развитие Северного морского пути грозят тем, что Латвия может лишиться грузов, пишет рижская газета деловых кругов Dienas Bizness.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич поясняет в СМИ: страны Балтии не могут рассчитывать на транзитные грузопотоки из России по причине заведомо недружественной политики по отношению к РФ. Агентство Reuters высказывает мнение: сокращение объёмов перевозок из России через Латвию — последствие отказа Риги поддержать проект строительства газопровода «Северный поток-2». Предложение получил порт Вентспилса , но правительство республики запретило участвовать в проекте, что вызвало критику со стороны мэра Вентспилса Айвара Лембергса . Он отметил: участие в проекте могло бы в короткие сроки принести экономике Латвии 25 миллионов евро, а кроме того инвесторы предлагали расширить Вентспилсский порт, вложив в его инфраструктуру и увеличение площади на 7 гектаров 14 миллионов евро. Не срослось. И теперь у Риги обиды на Россию.

Только вот на кого обижаться Латвии из-за ее собственных банков, чьи специфические требования стали мешать транзитному бизнесу?

Правда, эти банки являются «дочками» скандинавских, может быть, поэтому так себя ведут? Как выясняется, они высекли страну пребывания по причине… неприятия России. Страдает бизнес, связанный с РФ. «Нас не устраивает ваш состав акционеров — идите в другой банк или выплатите все обязательства», — цитирует газета Dienas Bizness сообщения от латвийско-скандинавских банков компаниям, работающим в секторе транзита.

А причина столь специфического отношения к бизнесу страны пребывания кроется в… требовании Минфина США к банкам Латвии. Заместитель секретаря министерства финансов США по антитеррористическим вопросам Маршалл Билингсли посетил Ригу и потребовал от них снизить долю нерезидентов до 5%. Нерезиденты в Латвии — клиенты, связанные в основном с Россией либо непосредственно из России. Этот бизнес приносил большой доход республике, доля нерезидентов здесь составляла 40%. Тем не менее правительство Латвии и банки взяли под козырёк. Одновременно в Риге затеяли уголовное дело против главы Центробанка Илмара Римшевича , обвинив его в коррупции, и вопреки правилам ЕС отстранили от дел. Видимо, чтобы не мешал процессу, инициированному Минфином США. Шеф местной контрразведки — Бюро по защите Конституции Янис Майзитис обвинил Римшевича в связях с россиянами.

Под таким давлением со стороны Америки первой жертвой стал один из крупнейших банков Латвии — ABLV, работавший и с клиентами из России. В 2016 году аудиторская проверка показала: объём вкладов нерезидентов в нём составил 3,8 миллиарда долларов, то есть около половины бюджета Латвии. Это не запрещено, но явно не понравилось Минфину США. Объявлено о ликвидации ABLV.

И вот теперь взялись за российский транзит. Происходит сие действие в рамках всё той же борьбы с «подозрительными» клиентами. Минфин США потребовал прекратить сотрудничество банков с так называемыми «компаниями-пустышками». Имеются в виду «фальшивые» фирмы. Но как их определить? Латвийские банки по совету скандинавских «матерей» и экспертов из Вашингтона, судя по всему, решили этот вопрос просто: стали избавляться от фирм, связанных с Россией, включая транзитные компании.

И ударили по своей же стране. Тут уж как в поговорке: заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет.

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