Коррупция и «агенты Кремля»: спецслужба Эстонии публикует отчет об угрозах

ТАЛЛИН , 12 апр — РИА Новости . Полиция безопасности Эстонии сегодня должна опубликовать свежий выпуск ежегодного отчета с перечислением факторов, которые, по мнению спецслужбы, угрожают внутренней безопасности балтийской республики.

По традиции отчет выходит в установленный ООН Международный день полета человека в космос.

Как отмечает Sputnik Эстония, для ежегодников эстонской Полиции безопасности характерен прием так называемого «упоминания». Заключается он в том, что наряду с публикацией фактов о действительно раскрытых, доказанных и доведенных до суда делах преступлений, реально поставивших под угрозу государственную безопасность страны (коррупция высокопоставленных чиновников, террористические акты и разведывательная деятельность иностранных государств), в отчете традиционно приводятся также имена политиков и общественных активистов, чьи высказывания и деятельность не гармонируют со взятым эстонскими властями курсом на противостояние России

Примечательно, что при этом, во избежание судебных исков о клевете, деятельность «упомянутых» КаПо неудобных общественно-политических деятелей прямо не называется преступной, однако уже сам факт «упоминания» как бы подает сигнал об их «нелояльности» по отношению к властям, что при желании можно расценить как косвенное давление и дискриминацию.

В разные годы в ежегодник КаПо попадали такие известные политики, как евродепутат от Эстонии Яна Тоом и нынешний председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт , чью встречу с российским дипломатом и факт получения от него нескольких детских учебников «фотокорреспонденты» КаПо тщательно осветили и подали как нечто предосудительное.

Член совета объединения «Русская Школа Эстонии» Алиса Блинцова, на протяжении многих лет отстаивающая право русскоязычных жителей страны на образование на родном языке, тоже попала на страницы ежегодника КаПо. В вину ей поставили интервью российскому телеканалу НТВ

"К публикации в ежегоднике готова. В связи с напряженной политической обстановкой не имею иллюзий на адекватное восприятие «стражей государственности» моих выступлений в СМИ. Благо недавно познакомилась со спецдокладчиком ООН по национальным меньшинствам, который гарантировал, что будет теперь занимается лично каждой моей жалобой", — рассказала она Sputnik Эстония.

Как омечает Sputnik, в принципе, все активные деятели российского соотечественного движения в Эстонии хоть раз попадали на страницы ежегодника. Нынешний год также вряд ли станет исключением, учитывая проявленную эстонскими властями солидарность с Великобританией в деле «разоблачения российской дипломатической шпионской сети».

Sputnik уже писал, что с момента начала своей работы в Эстонской Республике агентство каждый год «отмечается» в ежегодном отчете Департамента полиции безопасности.

В 2016 году КаПо опубликовала совместную фотографию руководителя Sputnik Эстония Елены Черышевой и гендиректора международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева , сопроводив ее комментарием о том, что «большинство сотрудников эстонской редакции Sputnik прошли в главном офисе информационного агентства „Россия сегодня“ в Москве специальное обучение и проверку своих биографических данных.

В 2017 году в ежегодном отчете КаПо заместитель гендиректора Мартин Арпо написал, что Sputnik Эстония не представляет для балтийского государства „особой угрозы“. Однако известно, что чиновникам Эстонии настоятельно „не рекомендовано“ давать интервью журналистам Sputnik, поскольку тот якобы является „российским пропагандистским агентством“.

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