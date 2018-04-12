Ещё
Для строительства Rail Baltica придется привлекать иностранную рабочую силу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для строительства Rail Baltica придется привлекать иностранную рабочую силу 

РЖД-Партнер 48 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
В то же время сложная ситуация с рабочей силой дает возможность шире использовать в реализации проекта новейшие технологии, которыми можно заменить недостающие рабочие руки, сказала Б. Фромане.
Она добавила, что нехватка рабочей силы в строительстве не является уникальной проблемой Латвии или стран Балтии. Работники стареют, а молодежь не очень мотивирована работать в строительстве. Чтобы решить проблему, нужны реформы в образовании и лучшие социальные гарантии работников.
Б. Фромане отметила, что Латвия уже приблизилась к уровню естественной безработицы, то есть резерва рабочих рук в стране нет. В решении проблемы нужны скоординированные действия стран Балтии, в том числе облегчения в процедуре получения разрешений на работу.
На дискуссии был поднят вопрос и о затратах на строительство Rail Baltica, которые в ближайшие годы могут возрасти. Участники мероприятия отметили также, что необходимо менять мышление, отказываясь от принципа самой низкой цены в закупках.
РЖД-Партнер: последние новости
Литва в отличие от Латвии обеспечила загрузку транзитному сектору В январе 2018 года объем железнодорожного транзита между Казахстаном и Литвой увеличился вдвое Протестующие против проекта Rail Baltic рассказали о его вреде для Эстонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе83
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода110
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»63
Улюкаев удивил тюремным досугом37
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение