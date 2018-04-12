Прокуратура Литвы не располагает информацией о задержании в РФ разыскиваемого экс-банкира

Прокуратура пока не получила никакого уведомления от Российской Федерации об этом возможном задержании", — сказала она. По словам Мартинонене, прогноз о том, будет ли Литва поставлена в известность о процессуальных действиях РФ, делать сложно. «Пока мы знаем из СМИ, что Антонов якобы задержан в Санкт-Петербурге по делу, не связанному с нашим», — сказала она.

Представитель Генпрокуратуры напомнила, что Литва в марте обратилась к РФ с просьбой о правовой помощи в преследовании экс-банкиров — владельцев национализированного правительством пятого по величине литовского коммерческого банка «Снорас» Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Генпрокуратура просила предъявить подозреваемым, которые находятся в РФ, обвинения литовской стороны и опросить их.

Банк «Снорас», в котором Баранаускас владел 25%, а его партнеру россиянину Антонову принадлежали 68% акций, был в 2011 году национализирован правительством Литвы, признан неплатежеспособным и подлежащим ликвидации. Банкиры утверждали, что уничтожение банка и их преследование носит политический характер.

Во время краха банка Баранаускас и Антонов находились в Великобритании . Судебные инстанции этой страны в 2015 году постановили, что бизнесмены могут быть переданы Литве по ее европейскому арестному ордеру, поскольку нет оснований полагать, что судебное разбирательство по их делу будет необъективным. Антонов и Баранаускас покинули Великобританию, не уведомив об этом местные власти.

Оба, по версии литовской стороны, находятся в России, где литовец якобы получил политическое убежище. В 2017 году парламент Литвы внес поправки в законы, по которым лица, подозреваемые в совершении финансовых преступлений в особо крупных размерах, могут быть судимы заочно.