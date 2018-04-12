Ещё
Курс доллара и евро на 12 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара и евро на 12 апреля 

Банки.ру 48 минут назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 апреля, составляет 64,0626 рубля. Официальный курс евро — 79,2839 рубля.
Банки.ру: последние новости
ЕЦБ попросил суд оценить законность решений латвийских властей в отношении главы ЦБ Курс доллара и евро на 10 апреля Трамп: «России нужна наша помощь в экономике, которую было бы легко оказать»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля132
«РФ понесет от американцев большой ущерб»904
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус697
США рассказали о возможности удара по военным РФ193
Что происходит с рублем48
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение