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Глава МИД Латвии заявил о демократическом отношении к языкам нацменьшинств
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Глава МИД Латвии заявил о демократическом отношении к языкам нацменьшинств 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич возмутился критикой полного перевода школьного обучения в республике на государственный язык со стороны России.
В интервью порталу Delfi.lv он уверял, что в мире мало стран, где отношение к использованию негосударственного языка настолько демократическое, как в Латвии. Однако в ходе реформы фактически ликвидируются русские школы. Госинпекция по языку запрещает общаться на русском персоналу предприятий, обслуживающих клиентов, если те могут услышать разговор на иностранном языке.
«Реформа нашего закона об образовании — полностью вопрос внутренней политики страны», — отметил Ринкевич.
При этом, помимо возмущении России нарушениями прав нацменьшинств Латвии, аналогичной позиции придерживается и местная партия — Русский союз Латвии. В адрес этой политической организации министр также высказал обвинение, что партия пытается заработать политический капитал, комментируя языковую политику страны.
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