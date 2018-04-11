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Латвийская госбезопасность нашла главную причину проблем страны
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Латвийская госбезопасность нашла главную причину проблем страны 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Бюро по защите Конституции Латвии, выполняющая функции госбезопасности, обнаружила главную причину проблем страны. В отчёте ведомства говорится, что наибольший вред интересам республики наносят российские спецслужбы.
Специалисты Бюро утверждают, что российские разведчики работают против Латвии под дипломатическим прикрытием и даже находясь на территории России.
При этом, как полагает официальная Рига, российскую разведку Латвия интересует чуть ли не как важнейший геополитический противник, поэтому в сфере внимания России якобы находятся вопросы обороноспособности республики, её военная сфера, все аспекты членства в НАТО и предвыборные процессы.
Латвийская госбезопасность уверена, что Россия развивает свои системы коммуникаций для прослушивания телефонных разговоров в Латвии и контроля за базами информационных данных.
Отчёт также содержит сведения о работе российской разведки с «агентами влияния», к каковым местные спецслужбы причисляют как «пророссийских» политиков и бизнесменов, так и проживающих в республике россиян.
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