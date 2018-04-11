В сейме Литвы ищут способы избавления от российских фильмов

Депутат сейма Литвы Лауринас Кащюнас 11 апреля на заседании комитета парламента республики призвал коллег поддержать инициативу об установлении обязанности телеканалов переводить и озвучивать все телепрограммы, идущие не на официальных языках Евросоюза

По действующему законодательству телевизионная продукция не озвучивается на литовском языке, а показывается с субтитрами, если оригинальный язык не является официальным языком ЕС.

«Сейчас существует выбор между озвучиванием и титрами. Делать титры дешевле, поэтому чаще всего используют этот вариант. Когда такая альтернатива исчезнет, расходы на российскую продукцию увеличатся, поэтому часть каналов снизит её количество, появится больше европейской продукции», — сказал депутат.

Кащюнас сообщил: количество российской продукции в Литве растёт. По его словам, в 2007 году за одну неделю в январе в среднем было показано 79 часов российской продукции, в 2016-м — 151 час, в 2017-м — 198 часов.

Депутат утверждал, что в фильмах и программах из РФ «нередко видна пропаганда российского или советского образа жизни, элементы ностальгии по СССР».

Руководитель телевидения Lietuvos rytаs Линас Ришкус назвал предложение Кащюнаса недемократическим.

«Это направлено не против продукции, а против языка. Для представивших проект людей всё русское неприемлемо. Но надо говорить о содержании, а не выбивать с каналов язык. Что дальше? Может, Достоевского разрешите только на литовском языке?» — сказал он.

Представитель Литовского национального канала Ажуолас Чекавичюс тоже выступил против инициативы.

«На дворе XXI век. Те, кто ищет российскую продукцию, спокойно находят её в Интернете и одним нажатием кнопки на пульте включают российские каналы», — сказал он, заметив, что в случае принятия законопроекта Кащюнаса часть зрителей перейдёт с литовских каналов на российские.

Ранее возмущение Литовской комиссии по теле— и радиовещанию вызвал тот факт, что на некоторых местных каналах доминирует российская телепродукция.

Комиссия констатировала: если исключить европейские и литовские передачи, сериалы, фильмы, а также программы новостей, игровые программы, рекламу и анонсы, то больше всего российской телепродукции демонстрируется на каналах Lietuvos rytas (92 процента) и BTV (53 процента).

На других популярных литовских каналах преимущество отдано телепродукции США , где её объём среди неевропейских программ достигает 88 процентов.