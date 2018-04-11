Литва в отличие от Латвии обеспечила загрузку транзитному сектору

До сих пор Литовские железные дороги заключали с «Беларуськалием» только краткосрочные контракты, в которых не было никаких обязательств относительно стабильности тарифов и гарантированных объемов грузоперевозок.

В литовской компании отмечают, что новый контракт увеличит конкурентное преимущество компании на транспортном рынке, укрепит стратегическое партнерство с экспортером минеральных удобрений и откроет новые возможности для других участников транспортного сектора страны — стивидорных компаний и Клайпедского морского порта.

Литовские железные дороги в 2017 году перевезли более 10 млн т грузов «Беларуськалия», на долю которого приходится около 20% от общего объема грузоперевозок по железной дороге в Литве . Грузооборот Lietuvos gelezinkeliai в 2017 году по сравнению с 2016-м вырос на 12%.

Беларусь поставляет основную часть удобрений и нефтепродуктов, которые перевозятся по литовским железным дорогам и переваливаются в Клайпеде . И перенаправить эти потоки в сторону латвийских портов не удалось.

Латвийские порты не могут перетянуть грузопотоки из Беларуси из-за высоких тарифов Латвийской железной дороги, считает глава «Балтийской ассоциации — транспорт и логистика» (BATL) Инга Антане. С 2018 года плата за пользование железнодорожной инфраструктурой, включая грузоперевозки, повысилась на 7%. По словам И. Антане, повышение тарифов делает Латвию абсолютно неконкурентоспособной в борьбе за транзитные грузы — хоть из России , хоть из Китая или Беларуси. И. Антане отметила, что в Литве плата за инфраструктуру вдвое ниже латвийской, что позволяет Клайпедскому порту не только сохранять прежнюю базу клиентов, но и привлекать новые грузы.

Так, 12 февраля Литовские железные дороги сообщили о подписании с белорусским производителем удобрений «Гродно Азот» договора о сотрудничестве на 3 года. Lietuvos gelezinkeliai гарантировали предприятию фиксированные условия, поэтому «Гродно Азот» намерен на 15–20% ежегодно увеличивать экспорт через Клайпедский порт.

В конце января группа по торговле удобрениями и зерном Imlitex Holdings сообщила о подписании долгосрочного договора с одной из крупнейших погрузочных компаний Клайпедского порта Bega. Ранее Imlitex Holdings экспортировала зерно преимущественно через Рижский порт, теперь часть этих грузов пойдет через Клайпеду.

В конце декабря 2017 года Литовские железные дороги заключили трехгодичный договор с одним из крупнейших экспортеров минеральных удобрений в Европе — литовской компанией Lifosa, находящейся в управлении российской компании «ЕвроХим» . Ежегодно Lietuvos gelezinkeliai перевозят более 2,5 млн т продукции Lifosa.

В конце ноября компания Lietuvos gelezinkeliai подписала долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией с обязывающими объемами перевозок нефтепродуктов. На переговорах в ноябре стороны условились, что объемы погрузок через Клайпеду на 2018 год будут не меньше, чем в 2017-м.