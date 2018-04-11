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Протестующие против проекта Rail Baltic рассказали о его вреде для Эстонии
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Протестующие против проекта Rail Baltic рассказали о его вреде для Эстонии 

РИА Новости 2 часа назад
ТАЛЛИН, 11 апр — РИА Новости. Участники акции протеста «Против проекта Rail Baltic, которая строится обманным путём» объяснили Sputnik Эстония, почему его реализация в нынешнем виде неприемлема для Эстонии и может привести к тяжелым для экономики страны последствиям.
Митинг состоялся во вторник, 10 апреля, возле входа в отель Swissôtel в центре Таллина, где с 10 по 11 апреля проходит международная конференция Rail Baltica Global Forum 2018. Причиной проведения акции стало исследование окупаемости проекта, сделанное членами организации «Открыто о Rail Baltic». Оно показало, что в предыдущих подсчетах, сделанных компанией Ernst & Young, была ошибка в 4,1 миллиарда евро.
Член правления партии «зелёные Эстонии» Олев-Андрес Тинн рассказал, что целесообразнее было бы провести Rail Baltic по уже существующему пути — через города Тапа, Тарту и Валга. А если в исследовании Ernst & Young действительно кроется ошибка, то проект принесет громадные убытки, за которые многие десятки лет придется расплачиваться налогоплательщикам.
"В Валга не хватает 60 тысяч евро в год, чтобы содержать родильный дом. А тут мы видим, что надо будет давать 50 миллионов евро каждый год после того, как Rail Baltic будет построена. Кому-то надо обанкротить Эстонию", — заявил Тинн.
Председатель Профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров согласен с представителем «зелёных». Он объяснил, что в Эстонии не хватает средств на содержание нынешней железной дороги, а новый проект будет камнем на шее налогоплательщиков. Необходимости в Rail Baltic, по его мнению, у Эстонии нет — гораздо важнее развивать другие сферы, такие как медицина и образование. К тому же, добавил Чубаров, до Риги можно спокойно добраться уже сейчас — через город Валга.
Общественный деятель, актер и музыкант Эмиль Рутику верит, что план по строительству Rail Baltic может быть отменен, так как негативный показатель в 4,1 миллиарда евро — веское основание для прекращения реализации проекта. Он надеется, что люди, которые могут повлиять на ситуацию, найдут в себе смелость признать ошибки.
"Rail Baltic должна проходить, как и предполагалось вначале, через Тарту — большой студенческий город, которому нужна связь с Европой, к тому же есть уже железнодорожный коридор, ничего глобально нового создавать не надо", — заявлил Эмиль Рутику.
Железная дорога Rail Baltic длиной 730 километров должна связать государства Западной Европы со странами Балтии через Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу, Таллинн и далее — с помощью парома — с Финляндией. Протяженность трассы в Эстонии приблизительно 300 километров, в Литве — 360 километров, в Латвии — немногим более 300 километров. Окончание строительства магистрали ожидается не ранее 2022 года.
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