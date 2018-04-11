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Правительство Латвии усиливает борьбу с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма
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Правительство Латвии усиливает борьбу с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Рига, 10 апреля /Синьхуа/ — Как сообщили местные СМИ, правительство Латвии поддержало сегодня разработанные Минфином поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма с целью укрепления финансовой системы за счет уменьшения числа сделок повышенного риска с особенно рискованными клиентами, или компаниями-пустышками.
Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.
Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниями по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками.
Сотрудничество с компаниями-пустышками, согласно новому законодательству, должны будут прекратить около 20 000 латвийских предприятий, рассказала Латвийскому радио член правления компании «Lursoft» Дайга Киопа. Представитель «Lursoft» рассказала, что латвийские банки в настоящее время очень активно проводят оценку своих клиентов. «На это тратятся огромные средства и ресурсы». По ее прогнозу, новые поправки к закону окажут существенное влияние на улучшение настроения инвесторов и экономики в целом. —0—
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