Правительство Латвии усиливает борьбу с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма

Рига , 10 апреля / Синьхуа / — Как сообщили местные СМИ, правительство Латвии поддержало сегодня разработанные Минфином поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма с целью укрепления финансовой системы за счет уменьшения числа сделок повышенного риска с особенно рискованными клиентами, или компаниями-пустышками.

Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.

Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниями по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками.

Сотрудничество с компаниями-пустышками, согласно новому законодательству, должны будут прекратить около 20 000 латвийских предприятий, рассказала Латвийскому радио член правления компании «Lursoft» Дайга Киопа. Представитель «Lursoft» рассказала, что латвийские банки в настоящее время очень активно проводят оценку своих клиентов. «На это тратятся огромные средства и ресурсы». По ее прогнозу, новые поправки к закону окажут существенное влияние на улучшение настроения инвесторов и экономики в целом. —0—