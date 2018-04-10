Борьба с Победой: Литва одной рукой дает, а другой забирает

КИШИНЕВ , 10 апр — Sputnik . Власти Вильнюса отложили решение вопроса о сносе памятников воинам Русской императорской и Красной армий до окончательного решения суда, сообщил для Sputnik Литва руководитель литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов

Ранее вильнюсские власти потребовали от поисковиков до конца марта демонтировать два надгробия на городском Антакальнисском кладбище либо заново пройти регистрацию проекта. Такое требование прозвучало после того, как Департамент по культурному наследию Литвы усомнился в «подлинности» останков. Ассоциация «Забытые солдаты» повторно подала пакет документов на перерегистрацию, но отметила, что не сможет получить подтверждение до конца марта. Кроме того, члены организации подчеркивали, что власти требуют снести памятники без официального решения суда, в который обратились поисковики. Судебное заседание назначено на 15 мая. Спор поисковиков и вильнюсских властей идет из-за двух памятников. В одной из могил перезахоронены останки солдат Русской императорской армии, погибших в 1915 году. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

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"Мы абсолютно последовательно отстаиваем свои позиции в соответствии с литовским законодательством. Я получил письмо из Вильнюсского самоуправления, где фактически написано — дословно: «Мы еще раз просмотрели ваше обращение в Вильнюсское самоуправление о переносе демонтажа памятника и приняли решение отложить демонтаж до окончательного судебного решения», — рассказал глава литовских поисковиков.

В соцсетях Орлов написал:

"Здравый смысл восторжествовал! Вильнюсское самоуправление, еще раз рассмотрев наше обращение по поводу сноса надгробных камней до 31 марта 2018 года, приняло решение о переносе срока до окончания судебного разбирательства. Заседание назначено на 15 мая".

Как отметил Орлов, во время телефонного разговора с корреспондентом Sputnik Литва он находился непосредственно у памятников на Антакальнисском кладбище в столице и оба надгробия были на месте.

"Отстаиваем мы право этих памятников не для себя. Мы отстаиваем это ради тех, кто отдал свои жизни, благодаря которым мы сегодня можем жить, дышать", — сказал глава поисковиков.

В то же время памятник советским активистам, убитым в 1946 году «лесными братьями» в деревне Грибине Мариямпольском районе Литвы, демонтировали и вывезли для передачи в так называемый парк советских скульптур Грутас под Друскининкаем

Перенос памятника

Монумент установлен на месте, где летом 1946 года литовские «лесные братья» расстреляли грузовик с советскими правоохранителями и гражданскими лицами.

Перенос памятника

Ранее стало известно, что второй раз за последнее время этот мемориал осквернили, облив его красной краской. После этого российское посольство в Литве заявило о серьезной обеспокоенности повторным актом вандализма и выразило озабоченность тем, что местные власти обдумывают решение о демонтаже мемориала. Как отметили в российском диппредставительстве, таким образом литовские власти «начинают отрабатывать механизм дальнейшего сноса советских памятников в Литве под предлогом чуть ли не спасения их от атак вандалов».

Перенос памятника

Первое ЧП с памятником произошло в конце февраля 2018 года. Тогда злоумышленники нарисовали на нем свастику.