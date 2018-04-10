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Латвия заявила о росте активности российской киберразведки
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Латвия заявила о росте активности российской киберразведки 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
В Бюро по защите конституции (контрразведка) Латвии утверждают, что активность российских спецслужб в киберпространстве и информационном пространстве возросла.
«Работа этих служб проходит как под дипломатическим прикрытием, так и с территории России. Разведка интересуется широким кругом вопросов, приоритетные темы — политика безопасности, обороноспособность и военная сфера. Детальное внимание уделяется всем аспектам членства Латвии в НАТО», — приводит «Интерфакс» выдержку из отчета Бюро за 2017 год.
В контрразведке отметили, что высок интерес российской разведки и к предвыборным процессам в Латвии. При этом Россия якобы вкладывает значительные ресурсы в контроль над системами коммуникации.
«Спецслужбы способны прослушивать телефонные разговоры и поток данных, если один из абонентов находится в России, а также, если оба лица находятся вне России, но маршрутизация происходит через российскую инфраструктуру», — подчеркнули в Бюро.
Согласно отчету, в 2017 году активность России больше всего проявлялась в информационном пространстве, в работе с агентами влияния, в реализации политики соотечественников, в применении инструментов экономического влияния, в активности спецслужб и растущей активности в киберпространстве.
Латвийская контрразведка отметила и активность созданных Россией экспертных организаций, таких как «Российская ассоциация прибалтийских исследований» и «Калининградский форпост». При этом некоторые из них названы «псевдоакадемическими».
«Позитивно то, что западное, в том числе латвийское общество постепенно учится распознавать и критически оценивать российскую пропаганду и меры влияния пророссийских организаций», — добавили в Бюро.
В марте глава Бюро Янис Майзитис заявил, что контрразведка занимается «тихими» депортациями, преимущественно в Россию.
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