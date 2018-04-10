Боровшуюся с педофилами экс-депутата сейма Литвы депортировали из США

Сын бывшего депутата сейма Литвы Неринги Венцкене, боровшейся с педофилами и покинувшей родину из-за политического преследования и арестованной в США по запросу Вильнюса , не смог собрать необходимое число подписей под просьбой к президенту Америки Дональду Трампу не депортировать её в Литву.

В США существует закон: если обращение в Белый дом в течение 30 дней подпишут 100 тысяч человек, его рассмотрят. Сыну Венцкене удалось собрать 39 957 подписей.

Бывший депутат живёт в США уже пять лет, у неё в Америке есть собственный дом и цветочный магазин. Как сообщала «Парламентская газета», в 2013 году Нерингу Венцкене лишили депутатской неприкосновенности, и она была вынуждена покинуть страну вместе с сыном.

Политик — бывшая судья, боровшаяся за свою племянницу, которую, по мнению многих сторонников Венцкене, развращали педофилы. Её брат Драсюс Кедис 5 октября 2009 года, как считает правоохрана, застрелил в Каунасе окружного судью Йонаса Фурманавичюса и 29-летнюю Виолету Нарушявичене, по его мнению, участвовавших в развращении дочери.

Кедис обвинял в сводничестве свою подругу — мать девочки Лаймуте Станкунайте и её сестру Виолету Нарушявичене. Позднее Кедиса нашли мёртвым на берегу Каунасского моря: он якобы сильно напился и захлебнулся рвотными массами.

Вскоре в аварии погиб ещё один фигурант дела о педофилах — Андрюс Усас, связанный с элитой Литвы. Квадроцикл Усаса перевернулся недалеко от усадьбы, он упал лицом в лужу и, как считается, захлебнулся.

Венцкене забрала племянницу у матери. Суд принял решение, обязывающее вернуть её, но Неринга отказалась. Девочку отняли с помощью полицейских. На основе протеста против педофилов возникла партия «Путь смелости», которую поддержали избиратели.

Литовская прокуратура обвиняет Венцкене в том, будто она публично унизила суд, не исполнила решение суда о незамедлительной передаче своей малолетней племянницы матери, воспрепятствовала приставу исполнить решение суда, якобы злоупотребляла правами представителя ребёнка и будто бы оказывала на ребёнка психологическое давление, а также сопротивлялась сотруднику полиции.

Эту историю сын экс-депутата Каролис объясняет так: «Моя мама Венцкене, экс-судья и экс-депутат, уехала со мной из Литвы из-за политического преследования. В США мы приехали в 2013 году, когда мне было 13 лет. Мой дядя (Кедис. — Прим. ред.) был убит в Литве, поскольку пытался воевать с кланом педофилов среди высокопоставленных чиновников, которые использовали его дочь. Моя мать стала мишенью, когда начала открыто говорить о взятках, коррупции в правовой системе Литвы, в правительстве, СМИ не удалось её заткнуть».

«Мои дедушка и бабушка, наши соседи и однопартийцы — все оказались виновными. Врач, которая свидетельствовала о сексуальном использовании, также стала обвиняемой», — говорит Каролис.