Ещё
Премьер Литвы выступил против отставки главы Минсельхоза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Литвы выступил против отставки главы Минсельхоза 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выступил против отставки министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса, несмотря на намёк президента страны Дали Грибаускайте.
«Я сейчас точно не вижу оснований для его отставки», — сказал Сквернялис.
Скандал разразился из-за того, что СМИ обвинили министра в нарушениях введения собственного фермерского хозяйства.
«Тени злоупотреблений, падающие на него и его семью, должны быть развеяны. Возникающие сомнения компрометируют репутацию не только министра, но и всего правительства», — прокомментировала ситуацию Грибаускайте.
Премьер заочно возразил. «Я вижу деятельность господина Маркаускаса в качестве министра, поэтому и оцениваю её как деятельность министра сельского хозяйства, а семейные дела или семейные отношения должен оценивать сам господин Маркаускас», — сказал Сквернялис.
Сам Маркаускас заявил, что уйдёт в отставку, если премьер-министр выразит ему недоверие.
«Премьер мне доверяет. Если премьер скажет, что у меня есть проблема, то я в первый же день подам в отставку», — сказал он.
Бронюс Маркаускас делегирован на этот пост правящим Союзом крестьян и «зелёных». Против этой партии активно интригуют оппозиционные консерваторы, которых поддерживает президент.
Парламентская газета: последние новости
В Латвии началась борьба за власть среди националистов Кандидат в президенты Литвы пообещал строить национальное государство Кабмин утвердил демаркацию границы с Литвой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля164
Поставщики бытовой техники увеличивают цены180
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста80
Набиуллина прокомментировала падение рубля337
Порошенко повторит действия США против России116
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение