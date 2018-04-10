Премьер Литвы выступил против отставки главы Минсельхоза

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис выступил против отставки министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса, несмотря на намёк президента страны Дали Грибаускайте.

«Я сейчас точно не вижу оснований для его отставки», — сказал Сквернялис.

Скандал разразился из-за того, что СМИ обвинили министра в нарушениях введения собственного фермерского хозяйства.

«Тени злоупотреблений, падающие на него и его семью, должны быть развеяны. Возникающие сомнения компрометируют репутацию не только министра, но и всего правительства», — прокомментировала ситуацию Грибаускайте.

Премьер заочно возразил. «Я вижу деятельность господина Маркаускаса в качестве министра, поэтому и оцениваю её как деятельность министра сельского хозяйства, а семейные дела или семейные отношения должен оценивать сам господин Маркаускас», — сказал Сквернялис.

Сам Маркаускас заявил, что уйдёт в отставку, если премьер-министр выразит ему недоверие.

«Премьер мне доверяет. Если премьер скажет, что у меня есть проблема, то я в первый же день подам в отставку», — сказал он.

Бронюс Маркаускас делегирован на этот пост правящим Союзом крестьян и «зелёных». Против этой партии активно интригуют оппозиционные консерваторы, которых поддерживает президент.