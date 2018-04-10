Самые крупные инвесторы в Эстонии — россияне

Так как в прошлом году было выдано всего три крупных вида на жительство, Министерство планирует сделать условия разрешения более гибкими. По словам советника департамента гражданской и миграционной политики Министерства Киллу Ванци, цель состоит в том, чтобы увеличить круг потенциальных инвесторов, привлечь больше иностранных вложений и, тем самым, положительно повлиять на эстонскую экономику, сообщает The Baltic Course.

По словам Киллу, министерство сейчас находится в процессе разработки проекта о внесении изменений в закон «Об Иностранцах», где наряду с классическими инвесторами планируется также привлечь людей, вкладывающих средства в стартапы.

Власти больше, чем раньше, будут способствовать привлечению так называемого «умного» капитала в областях, важных для государства. Это может означать выдачу ВНЖ при сумме инвестиций ниже миллиона евро. К примеру, Финляндия уже пошла по такому пути и решила выдавать ВНЖ талантливым предпринимателям.

Кроме того, планируется поощрять инвестиции в несколько компаний для диверсификации рисков.

Партнер семейного офиса Zenith, который в основном является посредником в инвестициях российских граждан, Кристель Меос, рассказала, что если бы ВНЖ для крупных инвесторов выдавались чаще, было бы больше заявителей. Но еще одна проблема Эстонии заключается в том, что иностранцам трудно открыть здесь банковские счета.

В нашей базе — более 100 предложений по продаже жилья в Эстонии.