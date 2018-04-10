Ещё
Самые крупные инвесторы в Эстонии — россияне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самые крупные инвесторы в Эстонии — россияне 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Так как в прошлом году было выдано всего три крупных вида на жительство, Министерство планирует сделать условия разрешения более гибкими. По словам советника департамента гражданской и миграционной политики Министерства Киллу Ванци, цель состоит в том, чтобы увеличить круг потенциальных инвесторов, привлечь больше иностранных вложений и, тем самым, положительно повлиять на эстонскую экономику, сообщает The Baltic Course.
По словам Киллу, министерство сейчас находится в процессе разработки проекта о внесении изменений в закон «Об Иностранцах», где наряду с классическими инвесторами планируется также привлечь людей, вкладывающих средства в стартапы.
Власти больше, чем раньше, будут способствовать привлечению так называемого «умного» капитала в областях, важных для государства. Это может означать выдачу ВНЖ при сумме инвестиций ниже миллиона евро. К примеру, Финляндия уже пошла по такому пути и решила выдавать ВНЖ талантливым предпринимателям.
Кроме того, планируется поощрять инвестиции в несколько компаний для диверсификации рисков.
Партнер семейного офиса Zenith, который в основном является посредником в инвестициях российских граждан, Кристель Меос, рассказала, что если бы ВНЖ для крупных инвесторов выдавались чаще, было бы больше заявителей. Но еще одна проблема Эстонии заключается в том, что иностранцам трудно открыть здесь банковские счета.
В нашей базе — более 100 предложений по продаже жилья в Эстонии.
Prian.ru: последние новости
В Португалии продолжают расти арендные ставки и стоимость недвижимости «Золотую визу» Португалии с начала действия программы получили 6050 семей На Манхэттене продаются бывшие апартаменты Дэвида Боуи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля164
Поставщики бытовой техники увеличивают цены180
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста80
Набиуллина прокомментировала падение рубля337
Порошенко повторит действия США против России116
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение