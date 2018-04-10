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Антироссийские санкции ударили по ледовой навигации Эстонии
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Антироссийские санкции ударили по ледовой навигации Эстонии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 10 апр — РИА Новости. Департамент водных путей сообщения Эстонии намерен получить от государства дополнительные 2,2 миллиона евро к уже выделенным ранее 6,4 миллионам евро за ледокольные работы и зимнюю навигацию возле портов.
Средства возьмут из резерва правительства. Предполагается, что сумма в 8,6 миллиона евро станет окончательной, так как ледовая навигация в заливах возле портов Эстонии практически завершена благодаря установившейся теплой погоде.
Как сообщает Sputnik Эстония, одной из причин необходимости выделения дополнительных средств стал рост расходов топлива: за весь зимний навигационный сезон на ледокольные услуги потратили 902 000 литров горючего.
Кроме того, постоянной и серьезной статьей расходов является ледокол Botnica. Его фрахтование обходится государству 4,7 миллиона евро даже в том случае, если судно просто стоит у причала.
Как сообщалось ранее, простаивающий в порту Таллина ледокол Botnica приносил с 2014 по 2016 год ежемесячные убытки в 250 тысяч евро. Дочерняя фирма Таллинского порта TS Shipping имела действующий до 2017 года договор об аренде с компанией «Карморнефтегаз», которая является совместной фирмой Exxon Mobil и российской "Роснефти". Договор предусматривал работу Botnica на российско-американских буровых установках в Карском море. Однако летом 2014 года фирме пришлось прервать договор, так как на «Роснефть» распространились санкции Евросоюза.
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