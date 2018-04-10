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Матвиенко: на Ливадийском форуме могут принять меры против нападок на русский язык
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Матвиенко: на Ливадийском форуме могут принять меры против нападок на русский язык 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Меры по противодействию агрессивным нападкам на русский язык в мире могут быть выработаны на IV Ливадийском форуме. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник на заседании оргкомитета по подготовке к форуму.
"Русский язык сегодня тоже сталкивается с агрессивными действиями. Законы, принятые в Латвии и на Украине, фактически направлены на его вытеснение, уничтожение. Конечно, мы не имеем право молчать, мы должны действовать, нельзя допускать этого. Ливадийский форум — именно та площадка, на который мы можем обсудить и выработать меры про противодействию такой политике", — сказала Матвиенко.
Она сообщила, что форум пройдет в начале июня в Ялте. Он будет приурочен к празднованию русского языка и Пушкинского дня в России.
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