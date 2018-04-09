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Макрон: Франция и страны Балтии объединены общим видением единой суверенной Европы
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Макрон: Франция и страны Балтии объединены общим видением единой суверенной Европы 

ТАСС 28 минут назад
ПАРИЖ, 9 апреля. /ТАСС/. Франция тесно связана в рамках Евросоюза со странами Балтии и разделяет с ними общее видение единой суверенной Европы. Об этом заявил в понедельник французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в парижском Музее Орсе по итогам встречи с главами Латвии, Литвы и Эстонии Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.
"Думаю, можно говорить о том, что все мы [Франция, Латвия, Литва и Эстония] решительно хотим иметь суверенную Европу, которая может себя оборонять от любых внешних угроз, которая может защищать свой суверенитет, и хотим иметь Европу амбициозную, стремящуюся к модернизации, завоеванию, движению вперед", — сказал он.
Как подчеркнул Макрон, Франция отвергает внутреннее деление Евросоюза на разные группы, предлагая проект единой Европы, в которой каждый участник мог бы выбрать собственный темп интеграции. «Франция, Латвия, Эстония, Литва тесно связаны европейским проектом — сообществом нашей судьбы. Я полон решимости и далее отвергать всякую логику блоков внутри Европы: нет Северной Европы с одной стороны и Южной — с другой, нет Восточной Европы против Западной, нет противостояния старых и новых. С самого начала своего президентства я настаивал, что все эти линии разлома нужно преодолевать», — заявил президент Франции.
"Я верю в Европу, ведомую одним принципом действия, — продолжил он. — Этот принцип предполагает, что те, кто хочет двигаться вперед, должны иметь возможность делать это без блокирования со стороны тех, кто иногда хочет подождать. Этим принципом руководствуются Эстония, Латвия и Литва со времени своего присоединения к Шенгенской зоне и евро, и этот принцип помещает их сейчас в самое сердце Евросоюза".
В Париже Макрон, Вейонис, Грибаускайте и Кальюлайд встретились за обедом, после чего отправились в Музей Орсе, где открыли выставку прибалтийских художников начала ХХ века.
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