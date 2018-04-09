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Операция «Островной гром»: эстонский Сааремаа очистят от взрывчатки
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Операция «Островной гром»: эстонский Сааремаа очистят от взрывчатки 

РИА Новости 1 час назад
ТАЛЛИН, 9 апр — РИА Новости. Масштабная операция по ликвидации взрывчатых веществ на эстонском острове Сааремаа началась в понедельник, 9 апреля. Очистка острова продлится до конца недели, сообщает Sputnik Эстония.
Операция носит кодовое название Saare Kõmin ("Островной гром"). В ней примут участие саперы Спасательного департамента со всей Эстонии. Им на помощь придут военнослужащие Сил обороны, военные моряки, а также ополченцы.
Все взрывоопасные предметы и устройства, которые найдут в ходе операции, предполагается уничтожать на специально отведенной для этого территории или прямо на месте. Наиболее опасные взрывчатые вещества и крупные устройства уничтожат в море. Районы саперных работ будут огорожены предупредительными лентами. Места для их проведения выбраны на основании ранее собранной статистики и информации о возможном нахождении взрывчатых веществ.
Сааремаа — самый большой остров Эстонии и четвертый по величине в Балтийском море. Важный в стратегическом отношении, Сааремаа был местом сражений Первой и Второй мировых войн.
Как сообщает Sputnik, в конце января 2018 года в болотистой местности вблизи Таллина археологи-любители обнаружили более 160 крупнокалиберных снарядов первой половины ХХ века. Опасная находка была сделана вблизи оживленных маршрутов движения.
Снарядов было так много, что пришлось организовать специальную операцию, чтобы вывезти их и уничтожить в безопасном месте. Было установлено, что наряды французского производства, но каким образом они оказались в этом месте — неизвестно.
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