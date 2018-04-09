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В Латвии началась борьба за власть среди националистов
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В Латвии началась борьба за власть среди националистов 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Одна из лидеров Новой консервативной партии Латвии, бывшая замглавы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике обвинила правящее Национальное объединение в создании в соцсетях «фабрики троллей», якобы действующих против этой политической организации.
Юта Стрике сообщила журналистам о «целой сети профилей, которые распространяют различные басни и очерняющую информацию».
Новая консервативная партия является, как и Национальное объединение, правой консервативной политической силой Латвии. Она была создана в 2014 году, в 2016-м не смогла попасть в парламент, но представлена в Рижской думе. Сейчас ведёт активную агитационную кампанию в преддверии октябрьских выборов в сейм.
Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс отрицает наличие «фабрики троллей».
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