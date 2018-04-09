В Латвии началась борьба за власть среди националистов

Одна из лидеров Новой консервативной партии Латвии , бывшая замглавы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике обвинила правящее Национальное объединение в создании в соцсетях «фабрики троллей», якобы действующих против этой политической организации.

Юта Стрике сообщила журналистам о «целой сети профилей, которые распространяют различные басни и очерняющую информацию».

Новая консервативная партия является, как и Национальное объединение, правой консервативной политической силой Латвии. Она была создана в 2014 году, в 2016-м не смогла попасть в парламент, но представлена в Рижской думе. Сейчас ведёт активную агитационную кампанию в преддверии октябрьских выборов в сейм.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс отрицает наличие «фабрики троллей».