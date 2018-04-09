В культовой американской передаче — пародия на диалог Грибаускайте с Трампом

На этой неделе в Вашингтоне состоялась встреча президента США с главами стран Балтии, которая стала прекрасным поводом для пародии на Дональда Трампа в американской телепередаче Saturday Night Live. Комики пошутили и над президентом Литвы , и над главами других стран Балтии.

Передачу на канале Эн-би-си ( NBC ) показывают с 1975 года. Это одно из популярнейших в США шоу. Поэтому одно лишь упоминание в этой передаче, которую смотрят миллионы зрителей, это большое достижение — даже несмотря на шутки, которые слышатся в эфире. Объектом для создания сюжетов для этой передачи в последнее время стал канал « Фокс ньюс » (FOX News) и президент Трамп, который смотрит его. Трампа играет актер Алек Болдуин

Сам Трамп неоднократно возмущался в «Твиттере» тем, как его изображают в этой передаче: некомпетентного, высокомерного, самовлюбленного, незрелого и наглого человека, который не терпит конкуренции и людей, которые умнее его самого. Таким Трампа и сыграл Болдуин в последней передаче. Правда, на этот раз контекстом послужило выступление самого Трампа на встрече с главами стран Балтии.

Во время встречи Трамп на самом деле удивлял СМИ странными и оскорбительными заявлениями, а в какой-то момент напрямую обратился к главе Литвы Дале Грибаускайте с просьбой поддержать его слова. Роль Грибаускайте в передаче доверили одной из популярнейших актрис Saturday Night Live — Кейт Маккиннон . Она пародировала советника Трампа Келлиэнн Конуэй и соперницу Трампа Хиллари Клинтон

В разыгранной пресс-конференции больше всего внимания опять-таки уделялось странным заявлениям Трампа, который говорил не по плану — во время передачи дали понять, о чем Трампа спросили бы американские журналисты, если бы возможность задавать вопросы предоставили им, а не журналистам стран Балтии: о порнозвезде Сторми Дэниэлс, Amazon , иммиграции, границе с Мексикой

Но не упустили также случая пошутить над отношением Трампа к гостям во время пресс-конференции. Шутка была очень оригинальной: чтобы доказать, что он умеет читать (читать Трамп не любит), он взял лист с предупреждением, на котором написано «не поздравлять Путина» — так напомнили о реальном происшествии, которое имело место несколько недель назад, когда Трамп, несмотря на ясную весть советников «не поздравлять Путина с победой на выборах», все равно поздравил его. Такое поздравление Трамп, которого играл Болдуин, повторил и в передаче.

Кроме того, поприветствовать президентов Литвы и Эстонии , во время передачи персонаж Трампа не сумел вспомнить название третьей страны и назвал Латвию «Станкония». Кроме того, ему было сложно произнести слово «столетие», когда он пытался поздравить страны Балтии со столетним юбилеем. «Хорошо, с меня довольно, цыганка, ты первая», — сказал персонаж Трампа, обращаясь к «Грибаускайте».

Едва скрывая скуку и сонливость, он все же пришел в себя и мысленно повторял: «Только не упоминай о ее волосах, только не упоминай о ее волосах». «Отличное выступление и, кстати, ваши волосы — обалденные», — сказал «Трамп», который славится своей необычной прической. Он сравнил Грибаускайте с голливудской актрисой Жа Жа Габор.