Кандидат в президенты Литвы пообещал строить национальное государство

Европарламентарий и бывший лидер Партии труда Литвы Валентинас Мазуронис заявил о намерении баллотироваться в президенты и пообещал в случае победы строить национальное государство. Об этом сообщают местные СМИ.

«Мы должны вернуться к понятию Литовского государства. Формально по конституции мы являемся национальным государством. В конституции написано, что Литовское государство создаёт народ и суверенитет принадлежит народу», — заявил политик, представляя свою программу под лозунгом «Литва. Справедливая. Процветающая».

Мазуронис пообещал «беречь историческую память, язык, культуру, развивать мудрую, выгодную для Литвы внешнюю политику, создавать и сохранять литовские банки, авиалинии, СМИ, железные дороги, леса».

Объявила о своих президентских амбициях и известный литовский экономист, депутат сейма Аушра Малдейкене.

«Я им ещё сделаю президентские выборы, — пообещала она. — Хотя я понимаю, что Науседа (Гитанас Науседа, экономический аналитик, которого также прочат в президенты. — Прим. ред.) отлично готовит малиновое варенье и это описано в заказной статье, но придётся ему поговорить по существу и об экономике, и о внешней политике, а не мямлить что-то, пытаясь комментировать статистику».