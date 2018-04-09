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Кандидат в президенты Литвы пообещал строить национальное государство
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Кандидат в президенты Литвы пообещал строить национальное государство 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Европарламентарий и бывший лидер Партии труда Литвы Валентинас Мазуронис заявил о намерении баллотироваться в президенты и пообещал в случае победы строить национальное государство. Об этом сообщают местные СМИ.
«Мы должны вернуться к понятию Литовского государства. Формально по конституции мы являемся национальным государством. В конституции написано, что Литовское государство создаёт народ и суверенитет принадлежит народу», — заявил политик, представляя свою программу под лозунгом «Литва. Справедливая. Процветающая».
Мазуронис пообещал «беречь историческую память, язык, культуру, развивать мудрую, выгодную для Литвы внешнюю политику, создавать и сохранять литовские банки, авиалинии, СМИ, железные дороги, леса».
Объявила о своих президентских амбициях и известный литовский экономист, депутат сейма Аушра Малдейкене.
«Я им ещё сделаю президентские выборы, — пообещала она. — Хотя я понимаю, что Науседа (Гитанас Науседа, экономический аналитик, которого также прочат в президенты. — Прим. ред.) отлично готовит малиновое варенье и это описано в заказной статье, но придётся ему поговорить по существу и об экономике, и о внешней политике, а не мямлить что-то, пытаясь комментировать статистику».
Ранее о намерении пойти на президентские выборы, которые пройдут в Литве в мае 2019 года, заявили бывший посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас и депутат сейма Жигимантас Павилёнис.
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