Литва вступает в Организацию экономического сотрудничества и развития 

Литва в понедельник завершила длившиеся три года переговоры о членстве в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Окончательное решение о членстве страны примет Совет министров ОЭСР в мае.
«Отныне Литва будет в числе стран, которые создают, развивают и применяют стандарты, а не страной, которая применяет созданные другими стандарты. Вы станете частью процесса, частью дискуссий, однако главное, что страны ОЭСР теперь смогут многому научиться у Литвы», — сказал генеральный секретарь организации Хосе Анхель Гурриа.
Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила надежду, что ОЭСР «в дальнейшем будет помогать Литве своими экспертами, экспертными знаниями реформировать нашу страну».