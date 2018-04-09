Литва вступает в Организацию экономического сотрудничества и развития

«Отныне Литва будет в числе стран, которые создают, развивают и применяют стандарты, а не страной, которая применяет созданные другими стандарты. Вы станете частью процесса, частью дискуссий, однако главное, что страны ОЭСР теперь смогут многому научиться у Литвы», — сказал генеральный секретарь организации Хосе Анхель Гурриа.