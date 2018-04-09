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Численность молодежи в Латвии с 1990 года снизилась почти в два раза
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Численность молодежи в Латвии с 1990 года снизилась почти в два раза 

РИА Новости 2 часа назад
РИГА, 9 апр — РИА Новости. Численность людей в возрасте от 13 до 25 лет в Латвии с 1990 года снизилась почти в два раза — с 480 до 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в понедельник в Сейме республики.
На заседании комиссии Сейма по образованию представитель министерства образования и науки представил соответствующий доклад.
"Количество молодежи в Латвии с 1990 года уменьшилось на 230 тысяч человек. Если в 1990 году в Латвии было 480,6 тысячи жителей в возрасте с 13 до 25 лет, то сейчас — 250,741 тысячи. Самое резкое уменьшение численности молодежи было с 2006 года", — говорится в сообщении.
В 2017 году доля молодежи в Латвии была самой низкой, начиная с 1990 года, и достигала всего 13%. В 2006 году молодым был каждый пятый житель Латвии.
В Риге проживают 71 692 молодых людей, 46 653 — в ее окрестностях, по 35 тысяч — в Курземе и Латгале, 32 тысячи — в Земгале и примерно 28 тысяч молодых людей проживают в Видземе.
Население Латвии — около 2 миллионов человек.
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