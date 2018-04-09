Президент Эстонии проведет переговоры с Макроном

В понедельник состоится двусторонняя встреча Кальюлайд и Макрона в Париже. Затем пройдет рабочий обед, на который глава Франции пригласил президентов Эстонии, Латвии и Литвы. После этого Кальюлайд, Макрон и президенты Латвии и Литвы торжественно откроют выставку художников-символистов стран Балтии в музее д'Орсе.

Во вторник Кальюлайд направится в Лион, где выступит на открытии экономического форума, в котором примут участие эстонские и французские предприниматели. Затем глава эстонского государства побывает в Лионском техническом университете и примет участие в открытии киберсоревнований, организованных эстонской фирмой Rangeforce.

На вторник в планах у Кальюлайд также встречи с руководством Лиона и региона Овернь — Рона — Альпы, обед с местными политиками и представителями деловых кругов. В Эстонию Кальюлайд вернется поздно вечером во вторник.