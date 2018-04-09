Ещё
Президент Эстонии проведет переговоры с Макроном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Эстонии проведет переговоры с Макроном 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 9 апр — РИА Новости. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд прибудет в понедельник с рабочим визитом во Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном и примет участие в рабочем обеде, на который глава Франции пригласил также президентов Латвии и Литвы, а также выступит на открытии экономического форума.
В понедельник состоится двусторонняя встреча Кальюлайд и Макрона в Париже. Затем пройдет рабочий обед, на который глава Франции пригласил президентов Эстонии, Латвии и Литвы. После этого Кальюлайд, Макрон и президенты Латвии и Литвы торжественно откроют выставку художников-символистов стран Балтии в музее д'Орсе.
Во вторник Кальюлайд направится в Лион, где выступит на открытии экономического форума, в котором примут участие эстонские и французские предприниматели. Затем глава эстонского государства побывает в Лионском техническом университете и примет участие в открытии киберсоревнований, организованных эстонской фирмой Rangeforce.
На вторник в планах у Кальюлайд также встречи с руководством Лиона и региона Овернь — Рона — Альпы, обед с местными политиками и представителями деловых кругов. В Эстонию Кальюлайд вернется поздно вечером во вторник.
РИА Новости: последние новости
Медведь сломал забор на границе Латвии, пытаясь сбежать в Россию В Совфеде рассказали об ответных мерах на укрепление ВС стран Балтии Раймонд Паулс рассказал, чем уход "Новой волны" в Сочи обернулся для Латвии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров дал прогноз по будущему ЕС72
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН819
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1449
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность871
Волчкову в расцвете сил убил рак64
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение