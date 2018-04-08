СМИ: В Латвии мужчина с ножом ранил троих подростков на школьной дискотеке 

В Риге мужчина с ножом нанёс ранения троим несовершеннолетним на школьной дискотеке. Об этом сообщает портал Delfi.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 6 апреля в 71-й средней школе латвийской столицы.
По данным портала, нападавший является отцом одного из учащихся.
В ходе конфликта он ранил одного подростка в руку, другого — в плечо, а третьего — в ногу.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало об увольнении директора челябинской школы, где старшеклассник ударил ножом другого ученика.