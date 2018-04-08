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Госбезопасность Латвии обвинила Русский союз в желании расколоть общество
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Госбезопасность Латвии обвинила Русский союз в желании расколоть общество 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Полиция безопасности Латвии обвинила Русский союз, защищающий права некоренного населения, в стремлении поляризовать и расколоть общество из-за ликвидации школьного образования на русском языке.
Особое внимание госбезопасности привлекло заявление Русского союза, содержащее анализ того, как «непродуманный и неподготовленный перевод всех школ нацменьшинств полностью на латышский язык обучения приведёт к тому, что наши дети не смогут осваивать учебную программу на неродном языке».
«Ряд детей не сможет удовлетворительно учиться, не получит аттестатов об успешном окончании школы. Это создаст риск образования групп асоциальной молодежи, которые не найдут себе применения в обществе и выместят на нём же свои неудачи! В свою очередь, процесс маргинализации приведёт к росту числа безработных и скачку преступности», — говорится в заявлении.
Полиция безопасности уверяет, будто Русский союз Латвии находится под влиянием российских спецслужб.
«Используя абсурдный аргумент о том, будто в Латвии якобы планируется принудительная ассимиляция русскоязычных жителей, лидер РСЛ Татьяна Жданок вместе с однопартийцами и другими союзниками пытается поляризовать и расколоть латвийское общество», — заявили в Полиция безопасности.
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