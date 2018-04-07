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Россия завершила демаркацию границы с Литвой
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Россия завершила демаркацию границы с Литвой 

Вести Калининград 35 минут назад
Фото: Вести Калининград
Правительство России утвердило протокол о демаркации границы с Литвой. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
В соответствии с документом, правительство утверждает подготовленный «Совместной российско-литовской демаркационной комиссией» протокол от 20 декабря 2017 года. М  Протокол о завершении демаркации литовско-российской границы был подписан делегированными послами по особым поручениям двух стран во второй половине декабря 2017 года. Как сообщалось ранее, Литва утвердила документы в конце января.
Всего страны установили 559 знаков госграницы с обеих сторон. Ее протяженность составляет 297 км по суше, внутренним водоемам, Куршскому заливу и Балтийскому морю.
Фото: ИА Regnum
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