Россия завершила демаркацию границы с Литвой

Правительство России утвердило протокол о демаркации границы с Литвой . Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с документом, правительство утверждает подготовленный «Совместной российско-литовской демаркационной комиссией» протокол от 20 декабря 2017 года. М Протокол о завершении демаркации литовско-российской границы был подписан делегированными послами по особым поручениям двух стран во второй половине декабря 2017 года. Как сообщалось ранее, Литва утвердила документы в конце января.

Всего страны установили 559 знаков госграницы с обеих сторон. Ее протяженность составляет 297 км по суше, внутренним водоемам, Куршскому заливу и Балтийскому морю.