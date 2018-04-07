Смещённый путём импичмента экс-президент Литвы не пойдёт на выборы в 2019 году

Экс-президент Литвы Роландас Паксас , бывший руководитель оппозиционной парламентской партии «Порядок и справедливость» не пойдёт на выборы в 2019 году. Такое решение партия приняла из-за того, Конституционный суд признал Паксаса виновным в нарушении основного закона.

Президента Роландаса Паксаса в 2004 году обвинили в ряде нарушений, большинство которых потом не подтвердились. В основном они были связаны с якобы «пророссийскими» действиями главы государства.

В списке обвинений осталось нарушение конституции: якобы вопреки закону он предоставил литовское гражданство спонсору своей избирательной кампании, российскому гражданину, проживающему в Литве.

При этом президент имел такое право, а нарушение произошло из-за ошибки в дате публикации документа, за что отвечала канцелярия, а не глава государства. Тем не менее, Паксаса отстранили от поста президента, как предполагают многие наблюдатели, из-за попытки разобраться в крупных государственных сделках с признаками коррупции и из-за стремления прагматично сотрудничать с Россией

Европейский суд по правам человека назвал пожизненный запрет непропорциональным и обязал сейм Литвы вернуть экс-президенту право участвовать в выборах. Недавно сейм одобрил законопроект, позволяющий ему избираться в сейм, но всё же не президентом.

Тогда правящий Союз крестьян и «зелёных», представители фракции Социал-демократической трудовой партии, партии «Порядок и справедливость» и несколько членов «Союза Избирательной акции поляков Литвы — христианских семей» предложили свой документ, который разрешает Паксасу баллотироваться и на высший пост.

За этот документ проголосовали в первом чтении 79 депутатов из 141. Но для принятия закона, являющегося конституционной поправкой, необходимы 94 голоса, причём голосовать за конституционную поправку надо дважды с перерывом в три месяца.