Вильнюс присоединился к международному дню боев подушками

ВИЛЬНЮС , 7 апр — РИА Новости . Международный день боев подушками впервые был проведен в Вильнюсе на центральной площади столицы Литвы , десятки молодых людей без ущерба для здоровья дрались подушками, сообщает корреспондент РИА Новости.

Вильнюс активно присоединился к празднованию Международного дня боёв подушками. pic.twitter.com/QrTNKCt5bY

— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 7 апреля 2018 г.

Ровно в 15.00 (время совпадает с мск) на Кафедральной площади Вильнюса собралось несколько десятков человек, в основном молодежь, с подушками в руках, которые в назначенное время набросились друг на друга.

"Мы присоединились к международному дню боев подушками впервые. То, что сегодня не так много участников, я не переживаю, надеюсь в следующем году нас будет больше. Мы хотим показать, что мы культурные, веселые и не оставляем после себя мусор", — сказал журналистам один из организаторов мероприятия Томас Дзилзевичюс.

Международный день боев подушками — символ пробуждения после холодной зимы и способ избавиться от стресса.