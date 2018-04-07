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Вильнюс присоединился к международному дню боев подушками
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Вильнюс присоединился к международному дню боев подушками 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 7 апр — РИА Новости. Международный день боев подушками впервые был проведен в Вильнюсе на центральной площади столицы Литвы, десятки молодых людей без ущерба для здоровья дрались подушками, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вильнюс активно присоединился к празднованию Международного дня боёв подушками. pic.twitter.com/QrTNKCt5bY
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 7 апреля 2018 г.
Ровно в 15.00 (время совпадает с мск) на Кафедральной площади Вильнюса собралось несколько десятков человек, в основном молодежь, с подушками в руках, которые в назначенное время набросились друг на друга.
"Мы присоединились к международному дню боев подушками впервые. То, что сегодня не так много участников, я не переживаю, надеюсь в следующем году нас будет больше. Мы хотим показать, что мы культурные, веселые и не оставляем после себя мусор", — сказал журналистам один из организаторов мероприятия Томас Дзилзевичюс.
Международный день боев подушками — символ пробуждения после холодной зимы и способ избавиться от стресса.
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