Ещё
Беларусь запросила у Литвы официальные разъяснения насчет очередной нештатной ситуации на Игналинской АЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беларусь запросила у Литвы официальные разъяснения насчет очередной нештатной ситуации на Игналинской АЭС 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Об этом в пятницу заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Как передало агентство БЕЛТА, сообщение об очередной нештатной ситуации недавно появилось на сайте станции, однако каких-либо официальных комментариев литовской стороной сделано не было. «Это не первая нештатная ситуация на Игналинской атомной электростанции в текущем году. Исходим из того, что обеспечение ядерной безопасности в ходе технически сложного и длительного процесса вывода из эксплуатации ИАЭС требует пристального внимания не только литовской стороны, но и международных структур, включая ЕС», — сказал Д. Мирончик.
Он уточнил, что у литовской стороны запрошены официальные разъяснения этой ситуации. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Финал конкурса красоты "Мисс Казахстан 2018" Сирийская Республиканская гвардия начала занимать район Дума В США наказан первый виновный за "русское вмешательство в выборы в США"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС определился по «Северному потоку-2»130
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня101
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»147
Пореченков вступился за «обозвавшего россиян» Козловского129
«Русские идут»94
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение