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Европа может отказаться от финансирования закрытия Игналинской АЭС в Литве
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Европа может отказаться от финансирования закрытия Игналинской АЭС в Литве 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом в ходе инспекции станции заявил глава делегации Европарламента Ингеборга Грассле.
«На мой взгляд, Литве стоило бы больше поучаствовать не только в финансовом отношении, но и взять обязательства относительно будущих работ по демонтажу станции», — сказала на пресс-конференции в Вильнюсе Ингеборга Грассле.
По её словам, инспекция не нашла достаточных оснований для продолжения финансирования закрытия Игналинской атомной электростанции.
Игналинская АЭС была остановлена по требованию Еврокомиссии под предлогом опасности реакторов, использовавшихся на АЭС в Чернобыле, на стыке 2009-2010 годов.
ЕС профинансировал основную часть расходов на выведения станции из эксплуатации, однако процесс затянулся, сопровождался скандалами, коррупционными разбирательствами.
Литва потратила около 1,3 миллиарда евро на выведения Игналинской АЭС из эксплуатации, но министерство энергетики республики подсчитало: нужно ещё столько же, и попросило у Еврокомиссии на период 2021-2027 годов около 780 миллионов евро.
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